El sorpresivo rol del Papu Gómez en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
Aunque no dirá presente en el Estadio, el campeón del mundo en Qatar 2022 participará de una transmisión especial para analizar el último partido del 10.
La previa de la despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina no deja de generar repercusiones y sorpresas de todo tipo. En medio de la expectativa mundial por lo que sucederá en el Estadio Monumental ante Benín, se conoció el insólito e inesperado rol que desempeñará Alejandro "Papu" Gómez durante la histórica jornada que marcará el adiós del 10.
Pese a que el atacante de 38 años no estará en Buenos Aires para acompañar en la cancha a sus excompañeros, sí formará parte activa de la cobertura mediática internacional. El exfutbolista de la Scaloneta viajó a Kuwait tras ser contratado por la plataforma deportiva Shasha Sports, donde se desempeñará como comentarista y analista estelar del encuentro que conmoverá a todo el país.
El sorpresivo rol del Papu Gómez en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
Su reaparición en escena vinculada a la Albiceleste causa inevitablemente un fuerte impacto periodístico. El atacante no volvió a vestir la camiseta argentina ni a reencontrarse públicamente con el grupo desde la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, siendo su último partido la victoria por 2-1 ante Australia en los octavos de final disputados el 3 de diciembre de ese año. Aunque con el tiempo trascendieron rumores de un supuesto distanciamiento con el núcleo del plantel, las razones concretas del alejamiento nunca fueron confirmadas.
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El presente deportivo del volante también atraviesa una etapa de profundos cambios. Luego de cumplir la sanción de dos años por un control antidoping positivo de terbutalina —sustancia que argumentó haber ingerido accidentalmente en un jarabe para la tos de su hijo cuando jugaba en Sevilla—, regresó a las canchas a finales de 2025 en el Padova del fútbol italiano. Recientemente, desembarcó en la segunda división de Emiratos Árabes Unidos para vestir los colores del Forte Virtus.
Desde Medio Oriente y alejado del césped de Núñez, el Papu ofrecerá su mirada táctica sobre los últimos 90 minutos del astro rosarino en una jornada bisagra para el fútbol nacional.
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