El sorpresivo rol del Papu Gómez en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Su reaparición en escena vinculada a la Albiceleste causa inevitablemente un fuerte impacto periodístico. El atacante no volvió a vestir la camiseta argentina ni a reencontrarse públicamente con el grupo desde la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, siendo su último partido la victoria por 2-1 ante Australia en los octavos de final disputados el 3 de diciembre de ese año. Aunque con el tiempo trascendieron rumores de un supuesto distanciamiento con el núcleo del plantel, las razones concretas del alejamiento nunca fueron confirmadas.