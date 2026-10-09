El Papu Gómez tiene nuevo equipo: fue presentado en Emiratos Árabes Unidos tras dejar Italia

De esta manera, pudo cerrar su salida del conjunto europeo antes de lo previsto y avanzar con la negociación para continuar su carrera en Asia. Su nuevo contrato también tendrá vigencia hasta junio de 2027. Así, el futbolista tendrá por delante varios meses para adaptarse a su nuevo equipo y volver a competir después de una etapa complicada por diferentes dificultades físicas.

La operación marca un cambio importante en su recorrido profesional. Después de más de una década y media en el fútbol europeo, el exjugador de Atalanta y Sevilla probará suerte en una competencia diferente, con nuevos compañeros y otro contexto deportivo.

La lesión que condicionó su última etapa en Italia

El paso del Papu por el Padova había comenzado en junio de 2025, cuando llegó como agente libre después de su experiencia en Monza y de cumplir la suspensión vinculada con un caso de dopaje. No obstante, su continuidad en el equipo italiano estuvo lejos de ser la esperada. Durante su etapa en la institución disputó apenas nueve partidos y su última presentación fue el 21 de marzo, en la derrota por 1-0 frente al Palermo.

Una lesión en el tobillo derecho, que arrastraba desde Qatar, complicó sus posibilidades de sumar minutos con regularidad. Después de consultar con especialistas, el argentino decidió someterse a una intervención quirúrgica que lo dejó fuera del resto de la temporada. Ese escenario terminó influyendo en la decisión de buscar una nueva oportunidad deportiva.

Cómo es el nuevo club del campeón del mundo

El Forte Virtus tiene su sede en el barrio de Mirdif, en Dubái, y su propietario y presidente es Maurizio Setti, quien anteriormente estuvo al frente del Hellas Verona de Italia.

En el inicio de la temporada de la UAE Pro League, el equipo se encontraba en el cuarto puesto después de disputar cinco fechas, con un balance de tres triunfos y una derrota, de acuerdo con los datos publicados en la información original.

Su última presentación mencionada había sido por la Copa Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, cuando perdió 1-0 ante Al Jazira Hamra el 23 de septiembre.