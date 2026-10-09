El Papu Gómez tiene nuevo equipo: fue presentado en Emiratos Árabes Unidos tras dejar Italia
A los 38 años, el campeón del mundo con la Selección Argentina fue anunciado como refuerzo del Forte Virtus, equipo de la Segunda División emiratí.
Alejandro “Papu” Gómez tiene un nuevo desafío profesional. El futbolista argentino fue presentado este viernes como incorporación del Forte Virtus, institución que compite en la Segunda División de los Emiratos Árabes Unidos. A sus 38 años, el campeón del mundo en Qatar 2022 inicia una nueva aventura futbolística, lejos de las principales ligas europeas y con la intención de continuar su carrera.
El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club, que destacó la trayectoria internacional del mediocampista ofensivo y su condición de integrante de la Selección Argentina que conquistó la Copa del Mundo. La entidad acompañó la presentación con imágenes del jugador durante la firma del contrato y posando con la camiseta de su nuevo equipo.
“¡De la gloria mundial a una ambición que no conoce lo imposible! ¡El campeón del mundo escribe un nuevo capítulo de su carrera con la camiseta de Fort Virtus! De levantar la Copa del Mundo a los desafíos en los Emiratos Árabes Unidos, hoy recibimos a una estrella que construyó su historia entre los grandes del fútbol mundial", comenzaron diciendo.
"Nos enorgullece anunciar la incorporación de la estrella argentina Alejandro Papu Gómez a las filas de Fort Virtus, en un paso que refleja nuestras grandes ambiciones y nuestra determinación de construir un futuro a la altura del nombre de nuestro club”, publicó la institución. Además, el club le dedicó otro mensaje de bienvenida: “La historia la escriben los campeones… y el futuro lo construyen las ambiciones. ¡Bienvenido a tu nuevo hogar, Papu!”.
El Papu Gómez fue presentado en el Forte Virtus
La llegada del argentino al fútbol emiratí fue posible después de que acordara la rescisión anticipada de su contrato con el Padova, equipo italiano con el que tenía vínculo vigente hasta junio de 2027. Según trascendió en medios italianos, Gómez aceptó resignar tres meses de salario para conseguir la libertad de acción y facilitar su incorporación al Forte Virtus.
De esta manera, pudo cerrar su salida del conjunto europeo antes de lo previsto y avanzar con la negociación para continuar su carrera en Asia. Su nuevo contrato también tendrá vigencia hasta junio de 2027. Así, el futbolista tendrá por delante varios meses para adaptarse a su nuevo equipo y volver a competir después de una etapa complicada por diferentes dificultades físicas.
La operación marca un cambio importante en su recorrido profesional. Después de más de una década y media en el fútbol europeo, el exjugador de Atalanta y Sevilla probará suerte en una competencia diferente, con nuevos compañeros y otro contexto deportivo.
La lesión que condicionó su última etapa en Italia
El paso del Papu por el Padova había comenzado en junio de 2025, cuando llegó como agente libre después de su experiencia en Monza y de cumplir la suspensión vinculada con un caso de dopaje. No obstante, su continuidad en el equipo italiano estuvo lejos de ser la esperada. Durante su etapa en la institución disputó apenas nueve partidos y su última presentación fue el 21 de marzo, en la derrota por 1-0 frente al Palermo.
Una lesión en el tobillo derecho, que arrastraba desde Qatar, complicó sus posibilidades de sumar minutos con regularidad. Después de consultar con especialistas, el argentino decidió someterse a una intervención quirúrgica que lo dejó fuera del resto de la temporada. Ese escenario terminó influyendo en la decisión de buscar una nueva oportunidad deportiva.
Cómo es el nuevo club del campeón del mundo
El Forte Virtus tiene su sede en el barrio de Mirdif, en Dubái, y su propietario y presidente es Maurizio Setti, quien anteriormente estuvo al frente del Hellas Verona de Italia.
En el inicio de la temporada de la UAE Pro League, el equipo se encontraba en el cuarto puesto después de disputar cinco fechas, con un balance de tres triunfos y una derrota, de acuerdo con los datos publicados en la información original.
Su última presentación mencionada había sido por la Copa Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, cuando perdió 1-0 ante Al Jazira Hamra el 23 de septiembre.
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