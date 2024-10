El picante ida y vuelta entre Franco Colapinto y la periodista Sofi Martínez: "No tantos como vos"

Así fue el picante intercambio entre Colapinto y Sofi Martínez

Ambos argentinos se vieron cara a cara y conversaron largo rato, con el fin de crear un contenido que luego circularía por las redes. Allí, la periodista -que se supo ganar un lugar de privilegio en el deporte tras su entrevista viral a Lionel Messi- le comentó que otras personalidades de la F1 rindieron homenaje a México con sus vestimentas, por lo que consultó si él también lo iba a hacer.

Ante esto, Colapinto respondió con la desfachatez que lo caracteriza: "Hay que venir vestido normal, hace un calor para venir vestido de mariachi. Yo vengo a manejar y listo", soltó.

Seguidamente, Sofía le consultó cuál es el momento que más lo atemoriza en este deporte, aunque el piloto aprovechó para desviar la conversación hacia la conquista: "En esta entrevista", indicó Colapinto, bromeando con que se sentía intimidado por la comunicadora. No obstante, luego contó que "el automovilismo es, constantemente, un deporte de mucha presión" y reveló que "las largadas son de los momentos más tensos" para él.

colapinto sofi martinez.mp4

Finalmente, Martínez consultó: "¿Tenés muchos mensajes sin responder?", a lo que el corredor picanteó: "Sí, muchos, no tantos como vos", entre risas. "A ver cuántos mensajes sin responder tiene Franco Colapinto en este momento: 1175″, comentó la periodista revisando el celular del deportista. Como era de esperarse, este ida y vuelta no pasó inadvertido en redes sociales, casi como sumando un nuevo capítulo a las peripecias de Franco Colapinto con las mujeres.

Para concluir, el piloto expresó un profundo deseo: "Sería un sueño estar en la Fórmula 1 en 2025, es algo difícil y que se ve complicado porque realmente no hay asientos libres, pero si no es en el 2025 va a ser en el 2026, estoy seguro que voy a volver, estoy intentando demostrar que me merezco estar en la Fórmula 1 y que llegué para quedarme", lanzó, con ilusión.