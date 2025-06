El rugido de Boca en Miami conquistó a João Cancelo: el gesto que enloqueció a los hinchas

“No tengo nada contra River, no soy anti-River, pero me gusta mucho Boca. Y en Brasil me gusta Corinthians. Ya está, solo eso”, dijo el portugués ante las cámaras de ESPN, provocando una avalancha de reacciones en redes sociales. La frase fue celebrada por los hinchas de la azul y oro y también captó la atención de la prensa internacional.

La impresionante presencia xeneize en territorio estadounidense fue uno de los fenómenos más comentados de la Copa del mundo. Robbye Ron, periodista del ámbito gamer, relató que su smartwatch le alertó sobre “niveles de ruido peligrosos” mientras estaba entre los 55 mil espectadores del estadio.

Esa energía desbordante terminó por seducir no solo a Cancelo, sino también a otras figuras del fútbol mundial, que en las últimas horas salieron a elogiar a los argentinos que están haciendo fuerza en Miami.

joao cancelo 1.jpg

El jugador del Bayern Múnich que elogió a la hinchada de Boca

El zaguero alemán Jonathan Tah, del Bayern Múnich, también destacó el peso de Boca y lo que representa jugar ante su público. “Va a ser un partido completamente diferente. El club y sus hinchas son muy grandes. Incluso en Europa se habla mucho de Boca”, comentó en la previa del cruce contra el equipo argentino. Tah remarcó que la clave será no perder la calma y mantenerse firmes en su plan de juego.

Las palabras de Cancelo se suman a una lista histórica de futbolistas europeos que expresaron admiración por la hinchada boquense. Desde Buffon hasta Gattuso, pasando por De Rossi, quien incluso llegó a vestir la azul y oro. Ahora, el Mundial de Clubes 2025 volvió a ser una vitrina para que el club de la Ribera conquiste no solo partidos, sino corazones.