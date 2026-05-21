🔵EN VIVO | Racing se juega la vida ante Caracas por la Copa Sudamericana: goles minuto a minuto

A todo o nada: El equipo buscará imponer condiciones como local, ya que está prácticamente obligado a quedarse con la victoria si quiere mantener aspiraciones reales de avanzar a la siguiente ronda.

Cita clave en casa: El cruce decisivo se llevará a cabo a partir de las 21:00 en el mítico Estadio Presidente Perón, popularmente conocido en todo el país como el "Cilindro de Avellaneda".

Pantallas confirmadas: Los simpatizantes podrán disfrutar de la cobertura en vivo y en directo del encuentro mediante las señales televisivas y de streaming oficiales de ESPN y Disney+ Premium.

Juez principal: Las autoridades de la competencia designaron como árbitro central del compromiso al colombiano Jhon Ospina, quien será el máximo responsable de impartir justicia en el campo.