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🔵EN VIVO | Racing se juega la vida ante Caracas por la Copa Sudamericana: goles minuto a minuto

EN VIVO | Racing se juega la vida ante Caracas por la Copa Sudamericana: goles minuto a minuto

EN VIVO | Racing se juega la vida ante Caracas por la Copa Sudamericana: goles minuto a minuto
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Racing está obligado a ganar esta noche frente a Caracas en el Cilindro para seguir con vida en la Copa Sudamericana. Seguí el minuto a minuto en vivo ahora.

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EN VIVO

El conjunto de Avellaneda sale al campo de juego con presión absoluta. Racing recibe a Caracas de Venezuela por la quinta jornada del Grupo E, sabiendo que únicamente le sirve sumar de a tres puntos ante su gente para no despedirse anticipadamente de la actual competencia continental.

Racing busca un triunfo clave en la Copa Sudamericana

  • A todo o nada: El equipo buscará imponer condiciones como local, ya que está prácticamente obligado a quedarse con la victoria si quiere mantener aspiraciones reales de avanzar a la siguiente ronda.

  • Cita clave en casa: El cruce decisivo se llevará a cabo a partir de las 21:00 en el mítico Estadio Presidente Perón, popularmente conocido en todo el país como el "Cilindro de Avellaneda".

  • Pantallas confirmadas: Los simpatizantes podrán disfrutar de la cobertura en vivo y en directo del encuentro mediante las señales televisivas y de streaming oficiales de ESPN y Disney+ Premium.

  • Juez principal: Las autoridades de la competencia designaron como árbitro central del compromiso al colombiano Jhon Ospina, quien será el máximo responsable de impartir justicia en el campo.

  • Apoyo tecnológico: Las eventuales revisiones de jugadas y el control general desde la cabina del VAR estarán bajo la estricta mirada y supervisión del colegiado ecuatoriano Franklin Congo.

Goles minuto a minuto de Racing vs. Caracas

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Penal para Racing a instancias del VAR

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Racing 1 - Caracas 1

Gol de Martirena

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Racing 0 - Caracas 1

Gol en contra de Gabriel Rojas

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Alineaciones confirmadas

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