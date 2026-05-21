MinutoUno

Sin Fútbol Libre ni Roja Directa: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO y ONLINE

Conocé las distintas plataformas oficiales para mirar el partido sin usar Fútbol Libre. Los detalles del gran duelo por la Copa Sudamericana.

Sin Fútbol Libre ni Roja Directa: cómo ver Racing vs. Caracas

Sin Fútbol Libre ni Roja Directa: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO y ONLINE
Ni ESPN ni Fox Sports: cómo ver Racing vs. Caracas

Ni ESPN ni Fox Sports: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO por TV y ONLINE

La Academia enfrenta un duelo determinante en la Copa Sudamericana 2026 y muchos fanáticos buscan alternativas a Fútbol Libre para no perdérselo. Este jueves a las 21.00, el conjunto de Avellaneda buscará sumar tres puntos de oro cuando reciba a Caracas en el mítico Estadio Presidente Perón.

Ni ESPN ni Fox Sports: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO por TV y ONLINE
Ni ESPN ni Fox Sports: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO por TV y ONLINE

Ni ESPN ni Fox Sports: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO por TV y ONLINE

Alternativas oficiales a Fútbol Libre

El partido será transmitido en vivo por la señal de ESPN para todo el país. Para quienes deseen seguir las acciones de manera virtual, estará disponible en la plataforma Disney+, D Go, Telecentro Play y Cablevisión Flow, garantizando la mejor calidad de imagen.

Tags:

  • Fútbol Libre

  • Racing

  • Caracas

  • Televisión

IMPORTANTE: Diego Milito tomó una tajante decisión sobre el futuro de Marcos Rojo en Racing

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Las Más Leídas