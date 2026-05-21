Sin Fútbol Libre ni Roja Directa: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO y ONLINE
Conocé las distintas plataformas oficiales para mirar el partido sin usar Fútbol Libre. Los detalles del gran duelo por la Copa Sudamericana.
La Academia enfrenta un duelo determinante en la Copa Sudamericana 2026 y muchos fanáticos buscan alternativas a Fútbol Libre para no perdérselo. Este jueves a las 21.00, el conjunto de Avellaneda buscará sumar tres puntos de oro cuando reciba a Caracas en el mítico Estadio Presidente Perón.
Alternativas oficiales a Fútbol Libre
El partido será transmitido en vivo por la señal de ESPN para todo el país. Para quienes deseen seguir las acciones de manera virtual, estará disponible en la plataforma Disney+, D Go, Telecentro Play y Cablevisión Flow, garantizando la mejor calidad de imagen.
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