Sin Fútbol Libre ni Roja Directa: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO y ONLINE

Ni ESPN ni Fox Sports: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO por TV y ONLINE Ni ESPN ni Fox Sports: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO por TV y ONLINE

Alternativas oficiales a Fútbol Libre

El partido será transmitido en vivo por la señal de ESPN para todo el país. Para quienes deseen seguir las acciones de manera virtual, estará disponible en la plataforma Disney+, D Go, Telecentro Play y Cablevisión Flow, garantizando la mejor calidad de imagen.