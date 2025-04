Escándalo en Espanyol: uno de sus futbolistas es investigado por presunta agresión sexual

image.png

El silencio del Espanyol generó malestar entre los hinchas. La dirigencia, que aún no emitió un comunicado oficial, decidió mantenerse al margen hasta que avancen las investigaciones, una postura que fue reprobada por parte de la afición. Aguado, quien llegó al club en 2023 procedente de Real Valladolid y disputó 20 partidos esta temporada, sigue en el plantel mientras el equipo lucha por la permanencia en LaLiga, con 31 puntos y a cuatro de la zona de descenso.

Las imágenes de las cámaras de seguridad se borraron

La mujer mantenía en ese momento una relación laboral con el club, que continúa en el presente. Decidió denunciar tiempo después, ante lo que el juzgado abrió diligencias y citó a Aguado como investigado. Según trascendió, la denunciante aseguró que la agresión ocurrió en los baños de la discoteca. No obstante, la víctima decidió no denunciarlo de inmediato, temerosa de perder su empleo y por no sentirse con la fuerza necesaria para enfrentar el proceso judicial.

Fuentes próximas al caso consultadas por EFE detallaron que la discoteca no aplicó el protocolo para estos casos, porque la mujer no dijo nada aquella misma noche. Según las fuentes, cuando la mujer denunció, tiempo después,las imágenes de las cámaras de seguridad ya se habían borrado, como ocurre habitualmente trascurridos unos días.