Fernando Gago definió quién será el encargado de patear un penal para Boca en el Superclásico

Pese a ese historial, el entrenador no tiene dudas: si hay penal en el Monumental, el encargado será el uruguayo. Así lo confirmó en conferencia de prensa antes del inicio de la semana de entrenamientos. “Tiene más de 500 goles en Primera División y porque no haga un gol o dos, no pasa nada”, afirmó, respaldando al Matador.