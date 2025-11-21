Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn, por la ida del Reducido de la Primera Nacional: horario y TV

estudiantes de rio cuarto

Ese revés lo empujó al Reducido, donde debió transitar situaciones insólitas: le dieron por perdida la ida ante Gimnasia de Jujuy por supuestas amenazas al árbitro -acusación que el fiscal terminó desestimando- y enfrentó un clima tenso en la semifinal contra Deportivo Morón, donde su rival terminó envuelto en sanciones y agresiones posteriores al encuentro.

Con todo ese contexto, el equipo patagónico llega decidido a dar el golpe y coronar su primera llegada a la máxima categoría. Una mezcla de orden, sacrificio y ambición sostiene al conjunto que quiere inscribir su nombre por primera vez en la historia grande del fútbol argentino. Ambos equipos saben que el margen es mínimo y que esta serie puede definir una era para cualquiera de los dos.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn: probables formaciones

Estudiantes (RC): Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Iván Delfino .

Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn: otros datos

Hora: 21:15.

21:15. Estadio: Ciudad de Río Cuarto.

Ciudad de Río Cuarto. TV: TyC Sports y DSports.

TyC Sports y DSports. Árbitro: Darío Herrera.

Darío Herrera. Asistente 1: Cristian Navarro.

Cristian Navarro. Asistente 2: Facundo Rodríguez.

Facundo Rodríguez. Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.

Lucas Cavallero. VAR: Jorge Baliño.

Jorge Baliño. AVAR: Federico Cano.