Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn, por la ida del Reducido de la Primera Nacional: horario y TV
El León cordobés quiere volver a Primera tras más de cuatro décadas, mientras que el equipo patagónico busca su primer ascenso en medio de un recorrido repleto de controversias.
Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn pondrán en marcha este sábado, desde las 21:15, la ida de la final del Reducido de la Primera Nacional, una serie que definirá quién se sumará a la élite del fútbol argentino en 2026. En un Estadio Ciudad de Río Cuarto preparado para recibir a 9.000 espectadores, el duelo será dirigido por Darío Herrera, con Jorge Baliño en el VAR.
El equipo cordobés llega a esta instancia sosteniendo una regularidad que fue clave durante toda la temporada. Bajo la conducción de Iván Delfino, Estudiantes terminó segundo en la Zona B con 60 puntos, una marca que lo posicionó como uno de los candidatos al ascenso desde el inicio del Reducido.
En su camino hacia la final resolvió tres series complejas: eliminó a Patronato con autoridad, superó a Gimnasia y Tiro de Salta en una llave sólida y dejó atrás a Estudiantes de Buenos Aires gracias a la ventaja deportiva tras igualar en el marcador global. Cada paso reforzó la convicción de un plantel que sueña con repetir la gesta de 1983, cuando logró su primer ascenso a la máxima categoría.
El León riojano basa su fortaleza en un equilibrio táctico trabajado, una defensa difícil de vulnerar y la aparición de futbolistas que encuentran su mejor rendimiento en instancias decisivas. La energía del público local también será factor determinante en un partido donde buscarán irse con ventaja de cara a la revancha.
Deportivo Madryn, en tanto, llega atravesado por una temporada intensa, marcada por rendimientos sólidos pero también por episodios polémicos que acompañaron su recorrido. Fue el mejor de la Zona A con 60 puntos y tuvo la oportunidad de ascender directamente, aunque cayó por penales ante Gimnasia de Mendoza en la primera final.
Ese revés lo empujó al Reducido, donde debió transitar situaciones insólitas: le dieron por perdida la ida ante Gimnasia de Jujuy por supuestas amenazas al árbitro -acusación que el fiscal terminó desestimando- y enfrentó un clima tenso en la semifinal contra Deportivo Morón, donde su rival terminó envuelto en sanciones y agresiones posteriores al encuentro.
Con todo ese contexto, el equipo patagónico llega decidido a dar el golpe y coronar su primera llegada a la máxima categoría. Una mezcla de orden, sacrificio y ambición sostiene al conjunto que quiere inscribir su nombre por primera vez en la historia grande del fútbol argentino. Ambos equipos saben que el margen es mínimo y que esta serie puede definir una era para cualquiera de los dos.
Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn: probables formaciones
- Estudiantes (RC): Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Iván Delfino.
- Deportivo Madryn: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leandro Gracián.
Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Ciudad de Río Cuarto.
- TV: TyC Sports y DSports.
- Árbitro: Darío Herrera.
- Asistente 1: Cristian Navarro.
- Asistente 2: Facundo Rodríguez.
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.
- VAR: Jorge Baliño.
- AVAR: Federico Cano.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario