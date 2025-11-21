MinutoUno

Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn, por la ida del Reducido de la Primera Nacional: horario y TV

El León cordobés quiere volver a Primera tras más de cuatro décadas, mientras que el equipo patagónico busca su primer ascenso en medio de un recorrido repleto de controversias.

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn pondrán en marcha este sábado, desde las 21:15, la ida de la final del Reducido de la Primera Nacional, una serie que definirá quién se sumará a la élite del fútbol argentino en 2026. En un Estadio Ciudad de Río Cuarto preparado para recibir a 9.000 espectadores, el duelo será dirigido por Darío Herrera, con Jorge Baliño en el VAR.

El equipo cordobés llega a esta instancia sosteniendo una regularidad que fue clave durante toda la temporada. Bajo la conducción de Iván Delfino, Estudiantes terminó segundo en la Zona B con 60 puntos, una marca que lo posicionó como uno de los candidatos al ascenso desde el inicio del Reducido.

En su camino hacia la final resolvió tres series complejas: eliminó a Patronato con autoridad, superó a Gimnasia y Tiro de Salta en una llave sólida y dejó atrás a Estudiantes de Buenos Aires gracias a la ventaja deportiva tras igualar en el marcador global. Cada paso reforzó la convicción de un plantel que sueña con repetir la gesta de 1983, cuando logró su primer ascenso a la máxima categoría.

Deportivo Madryn

El León riojano basa su fortaleza en un equilibrio táctico trabajado, una defensa difícil de vulnerar y la aparición de futbolistas que encuentran su mejor rendimiento en instancias decisivas. La energía del público local también será factor determinante en un partido donde buscarán irse con ventaja de cara a la revancha.

Deportivo Madryn, en tanto, llega atravesado por una temporada intensa, marcada por rendimientos sólidos pero también por episodios polémicos que acompañaron su recorrido. Fue el mejor de la Zona A con 60 puntos y tuvo la oportunidad de ascender directamente, aunque cayó por penales ante Gimnasia de Mendoza en la primera final.

estudiantes de rio cuarto

Ese revés lo empujó al Reducido, donde debió transitar situaciones insólitas: le dieron por perdida la ida ante Gimnasia de Jujuy por supuestas amenazas al árbitro -acusación que el fiscal terminó desestimando- y enfrentó un clima tenso en la semifinal contra Deportivo Morón, donde su rival terminó envuelto en sanciones y agresiones posteriores al encuentro.

Con todo ese contexto, el equipo patagónico llega decidido a dar el golpe y coronar su primera llegada a la máxima categoría. Una mezcla de orden, sacrificio y ambición sostiene al conjunto que quiere inscribir su nombre por primera vez en la historia grande del fútbol argentino. Ambos equipos saben que el margen es mínimo y que esta serie puede definir una era para cualquiera de los dos.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn: probables formaciones

  • Estudiantes (RC): Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Iván Delfino.
  • Deportivo Madryn: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leandro Gracián.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn: otros datos

  • Hora: 21:15.
  • Estadio: Ciudad de Río Cuarto.
  • TV: TyC Sports y DSports.
  • Árbitro: Darío Herrera.
  • Asistente 1: Cristian Navarro.
  • Asistente 2: Facundo Rodríguez.
  • Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.
  • VAR: Jorge Baliño.
  • AVAR: Federico Cano.

