Francia: robaron una camiseta y una cinta de capitán firmadas por Lionel Messi

Los destrozos en la capital francesa se desencadenaron en el marco de una movilización masiva contra las políticas del gobierno local, impulsada por el descontento ante el incremento en el costo de vida y las deficiencias en el sistema educativo. Pese a un inicio pacífico de las concentraciones, la jornada derivó en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad que se extendieron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.