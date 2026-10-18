Francia: robaron una camiseta y una cinta de capitán firmadas por Lionel Messi
En medio de graves disturbios y saqueos en un museo de fútbol de París, un grupo de encapuchados se llevó dos reliquias históricas del astro rosarino en el Barcelona.
Una jornada de extrema tensión social en Europa dejó una postal tan insólita como indignante para el mundo del fútbol. En medio de los severos incidentes y saqueos registrados durante una ola de protestas en Francia, un grupo de manifestantes asaltó un museo de deportes en París y sustrajo una camiseta del Barcelona utilizada por Lionel Messi junto a una cinta de capitán autografiada por el astro rosarino.
El lamentable episodio quedó registrado en grabaciones compartidas a través de las redes sociales. En las imágenes viralizadas se observa a un grupo de encapuchados pertenecientes a las facciones de violencia radical conocidas como "Black Blocs" huyendo del recinto con el cuadro protector que resguardaba la indumentaria blaugrana con la firma del '10'. Segundos más tarde, otra secuencia confirmó la sustracción de la cinta de capitán con la estampa del capitán de la Selección Argentina.
Insólito robo en Francia: sustrajeron una camiseta y una cinta de capitán firmadas por Lionel Messi
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Los destrozos en la capital francesa se desencadenaron en el marco de una movilización masiva contra las políticas del gobierno local, impulsada por el descontento ante el incremento en el costo de vida y las deficiencias en el sistema educativo. Pese a un inicio pacífico de las concentraciones, la jornada derivó en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad que se extendieron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.
El saqueo a las instalaciones deportivas y la pérdida de estas valiosas piezas históricas vinculadas a la trayectoria de Messi en el club catalán se transformaron en uno de los sucesos más impactantes de la jornada de protestas en territorio galo. Hasta el momento, las autoridades policiales de París despliegan operativos para intentar identificar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos.
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