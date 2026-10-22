Franco Colapinto se puso el traje de gaucho en Texas: sus videos a caballo causaron furor
El piloto de Alpine aprovechó la previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 para cabalgar en un rancho de Austin.
Franco Colapinto dejó por un rato el automovilismo y se subió a un caballo durante una visita a un rancho de Austin, Texas, en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Alpine compartió tres videos y una fotografía de la experiencia, que rápidamente despertaron reacciones entre los fanáticos.
“Hola a todos. Estamos acá en Austin, Texas, en un rancho muy lindo. Otra vez viviendo una gran experiencia, montando a caballo por primera vez acá en Austin. Estoy muy entusiasmado”, contó el piloto argentino mientras recorría el lugar.
La actividad también le permitió reencontrarse con una de sus aficiones de la infancia. El pilarense, de 23 años, tiene un vínculo especial con los caballos y suele aprovechar sus momentos libres para cabalgar. Cuando visita a su padre, Aníbal, en San Andrés de Giles, también disfruta de ese pasatiempo.
Los videos de Colapinto a caballo y las reacciones de los fanáticos
La cuenta oficial de Alpine acompañó las publicaciones con una frase que combinó el mundo de las carreras con la experiencia campestre: “Estamos probando un tipo diferente de caballos de fuerza antes de empezar el fin de semana. La estamos pasando muy bien”. Franco siguió el juego y bromeó con la idea de estar “probando un diferente caballo de fuerza (HP) este fin de semana”.
Uno de los momentos más divertidos llegó cuando presentó al caballo que lo acompañó durante la cabalgata. “Hola, Smoke. Saludá a la cámara”, expresó antes de alentarlo a continuar: “¡Vamos, Smoke, vamos! ¡Listo, vamos!”.
Las imágenes generaron una seguidilla de comentarios en las redes sociales. Entre las respuestas más destacadas aparecieron frases como “vaquero”, “gaucho salvaje”, “más gaucho que nunca” y “modo vaquero activado”. Otro usuario apeló a la nostalgia y relacionó la escena con la popular serie El Zorro: “En su corcel, cuando sale la Luna....”.
Colapinto busca cambiar el ánimo antes de correr en Austin
La distendida actividad se produjo antes de una nueva cita de la Fórmula 1, en un momento en el que el piloto argentino y Alpine intentan recuperarse de una serie de resultados adversos. Antes de viajar a Texas, Colapinto había expresado su entusiasmo por el tramo de la temporada que incluye también las carreras de México y San Pablo.
“Estoy deseando volver a correr en Austin y comenzar una de las triples fechas más divertidas del año. Manejar en Texas, Ciudad de México y San Pablo es increíble para mí, porque puedo disfrutar del apoyo de muchos aficionados que están más cerca de casa”, había señalado.
Las imágenes de Colapinto a caballo en Estados Unidos
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