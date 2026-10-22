Franco Colapinto se puso el traje de gaucho en Texas: sus videos a caballo causaron furor

Las imágenes generaron una seguidilla de comentarios en las redes sociales. Entre las respuestas más destacadas aparecieron frases como “vaquero”, “gaucho salvaje”, “más gaucho que nunca” y “modo vaquero activado”. Otro usuario apeló a la nostalgia y relacionó la escena con la popular serie El Zorro: “En su corcel, cuando sale la Luna....”.

Colapinto busca cambiar el ánimo antes de correr en Austin

La distendida actividad se produjo antes de una nueva cita de la Fórmula 1, en un momento en el que el piloto argentino y Alpine intentan recuperarse de una serie de resultados adversos. Antes de viajar a Texas, Colapinto había expresado su entusiasmo por el tramo de la temporada que incluye también las carreras de México y San Pablo.

“Estoy deseando volver a correr en Austin y comenzar una de las triples fechas más divertidas del año. Manejar en Texas, Ciudad de México y San Pablo es increíble para mí, porque puedo disfrutar del apoyo de muchos aficionados que están más cerca de casa”, había señalado.

Las imágenes de Colapinto a caballo en Estados Unidos