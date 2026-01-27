Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo

Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026

Gimnasia de Mendoza: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ariel Broggi.

San Lorenzo: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Damián Ayude.

Cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.