Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura.
El sorprendente Gimnasia de Mendoza y el necesitado San Lorenzo chocan este martes en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con arbitraje de Ariel Penel. Se podrá ver por TNT Sports.
El conjunto mendocino llega a esta cita tras un debut soñado, donde se impuso por 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero con un tanto madrugador de Valentino Simoni. Esta victoria no solo le permitió sumar de a tres, sino que marcó el regreso triunfal del Lobo a la máxima categoría tras más de cuatro décadas de ausencia, por lo que el clima en Mendoza es de pura expectativa para este primer encuentro frente a su público.
Por el contrario, San Lorenzo desembarca en tierras cuyanas con la urgencia de revertir su imagen tras el tropiezo inicial. El Ciclón viene de caer 3-2 ante Lanús en el Nuevo Gasómetro en un partido frenético donde, pese a los dos goles de Alexis Cuello, los errores defensivos permitieron que el "Granate" se llevara el botín.
El equipo de Boedo sabe que no hay margen de error y necesita una victoria en esta segunda fecha para calmar las aguas y no quedar relegado en el arranque del campeonato.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
Gimnasia de Mendoza: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ariel Broggi.
San Lorenzo: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Damián Ayude.
Cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
