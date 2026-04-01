Como en la previa de Qatar 2022: el cambio de la Selección Argentina en el Ranking FIFA
La última actualización del ranking dejó a ambas selecciones fuera del primer puesto tras la suspensión de la Finalissima y abrió paso a un nuevo líder a poco de la Copa del Mundo.
A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el panorama en el Ranking FIFA sufrió un movimiento significativo que impactó directamente en dos de las grandes potencias del fútbol mundial. Tanto Selección Argentina como España perdieron posiciones en la clasificación, en un contexto marcado por la suspensión de la Finalissima y la disputa de amistosos de menor exigencia.
El nuevo líder del ranking es Francia, que aprovechó la oportunidad para escalar hasta la cima tras obtener resultados de peso en la última ventana internacional. El conjunto francés logró imponerse ante rivales de jerarquía como Brasil y Colombia, sumando una cantidad importante de puntos que le permitió superar tanto a españoles como a argentinos.
En el caso de España, el equipo dirigido por Luis De La Fuente sufrió un leve retroceso que terminó siendo determinante. Si bien logró una contundente victoria ante Serbia, el empate frente a Egipto impactó negativamente en su puntaje. Esa combinación de resultados le significó la pérdida de unidades y, en consecuencia, del primer lugar que ocupaba hasta ese momento.
Por su parte, la Albiceleste también ganó sus compromisos amistosos, pero la calidad de los rivales no le permitió sumar demasiados puntos. El triunfo ajustado frente a Mauritania y la goleada ante Zambia no alcanzaron para sostener el liderazgo, lo que provocó su caída al tercer puesto del ranking.
Argentina llegará en el mismo puesto del Ranking FIFA en el que llegó a Qatar 2022
Este escenario no es del todo desconocido para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. De hecho, la Scaloneta llegará al Mundial en una posición similar a la que tenía en la previa de Qatar 2022, cuando también ocupaba el tercer escalón del podio.
En aquella oportunidad, el equipo logró coronarse campeón del mundo, lo que demuestra que la ubicación en el ranking no siempre es determinante. Aún resta disputarse la fecha FIFA de junio, que será la última instancia para sumar puntos antes del inicio del torneo. Sin embargo, todo indica que no habrá modificaciones sustanciales en los primeros puestos.
Así, el ranking vuelve a abrir el debate sobre su real incidencia en el rendimiento de las selecciones, justo en la antesala de una Copa del Mundo que promete ser altamente competitiva.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario