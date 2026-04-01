Como en la previa de Qatar 2022: el cambio de la Selección Argentina en el Ranking FIFA

En aquella oportunidad, el equipo logró coronarse campeón del mundo, lo que demuestra que la ubicación en el ranking no siempre es determinante. Aún resta disputarse la fecha FIFA de junio, que será la última instancia para sumar puntos antes del inicio del torneo. Sin embargo, todo indica que no habrá modificaciones sustanciales en los primeros puestos.

Así, el ranking vuelve a abrir el debate sobre su real incidencia en el rendimiento de las selecciones, justo en la antesala de una Copa del Mundo que promete ser altamente competitiva.