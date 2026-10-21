Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Palmeiras vs. Fluminense por la Copa Libertadores
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Palmeiras vs. Fluminense por la Copa Libertadores.
Palmeiras y Fluminense definen este miércoles a partir de las 21:30, en el Allianz Parque de San Pablo, el primer clasificado a la final de la Copa Libertadores. El encuentro será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium y contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.
El "Verdão" se impuso por 2-1 en el partido de ida con goles de José Manuel López y Marlon Freitas, mientras que Wesley Natã descontó sobre el final para el conjunto carioca. De esta manera, el equipo dirigido por Abel Ferreira avanzará a la final con un empate, mientras que una derrota por un gol llevará la definición a los penales.
En el plano local, el conjunto paulista llega tras vencer a Athletico Paranaense por el Brasileirão y tendrá como principal interrogante la presencia de Vitor Roque, quien arrastra una lesión en el tobillo derecho. Con ese triunfo en condición de visitante, Palmeiras ocupa el segundo puesto de la tabla, con 66 unidades, a una del líder Flamengo.
El "Flu", en cambio, llega golpeado tras perder ante Santos por el torneo local y sumó su tercera derrota consecutiva. Por este motivo, el equipo dirigido por Marcão deberá mejorar su rendimiento para revertir la serie y mantener vivo el sueño de conquistar la Libertadores.
Formaciones de Palmeiras vs. Fluminense por la Copa Libertadores
- Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez; Jhon Arias y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
- Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Guilherme Arana; Matheus Martinelli, Hércules, Paulo Henrique Ganso; Agustín Canobbio, Jefferson Savarino y Hulk. DT: Marcão.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Palmeiras vs. Fluminense
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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