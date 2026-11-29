Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata cierran los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El partido se juega desde las 20.30 en La Bombonera, se transmite por TNT Sports Premium y ESPN Premium, y también se puede ver en streaming por Disney+ Premium. Es a partido único. Si terminan empatados, se juega un tiempo suplementario de 30 minutos y, si la igualdad sigue, se define por penales.