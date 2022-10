Un hincha de Gimnasia le contó a Jorge Rial el drama que vivió con su hijo

“Mi hijo tiene 6 años. Todo el torneo fue. Fui a la platea de siempre con un amigo y su hijo. Estábamos en la fila como siempre. Me parecía que había un poco más pero nada del otro mundo. Nueve menos diez vino como casi siempre un grupo de hincha sin entradas intentando entrar. Por lo general, los hacen esperar a un costado y después entran. Esta vez no sé qué pasó, les dijeron que no podían entrar. Los policías trabaron las puertas con los caballos y esos jóvenes empezaron a pelear con la policía. Hubo unos botellazos y la policía no tuvo la mejor idea que empezar a reprimir de una forma terrible sin importarle toda la gente que estaba en la fila para entrar a la platea alta. Había nenes, gente muy mayor, gente con discapacidad”, inició.