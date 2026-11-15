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Godoy Cruz le ganó 3-1 a Tristán Suárez en la final y volvió a Primera División
Godoy Cruz venció 3-1 a Tristán Suárez en la final entre ganadores de zona y ascendió a Primera; el Lechero buscará su lugar en el Reducido.
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¡FINAL DEL PARTIDO! GODOY CRUZ VUELVE A LA PRIMERA DIVISIÓN
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18:27
¡GOL DE GODOY CRUZ QUE SENTENCIA LA FINAL!
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¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
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17:45
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
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¡GOLAZO DE TRISTÁN SUÁREZ QUE DESCUENTA!
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¡GOL DE GODOY CRUZ QUE PONE EL 2-0!
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¡GOL DE GODOY CRUZ!
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¡PENAL PARA GODOY CRUZ!
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¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
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Formaciones de Godoy Cruz vs. Tristán Suárez por la final de la Primera Nacional
Godoy Cruz es otra vez equipo de Primera División. El Tomba le ganó 3-1 a Tristán Suárez en la final entre los ganadores de cada zona, jugada en la cancha de Belgrano, y se quedó con el ascenso directo. El Lechero no tuvo premio esta vez, pero sigue en carrera: irá al Reducido por el segundo lugar en la máxima categoría.
El equipo mendocino encaminó la final en el primer tiempo. A los 12 minutos, Esteban Burgos abrió el marcador de penal, y a los 32, Axel Rodríguez estiró la diferencia con un cabezazo. Tristán Suárez reaccionó enseguida. A los 38 minutos, Marcos Enrique sacó un derechazo que se convirtió en el 2-1 y lo metió de nuevo en partido antes del descanso.
En el complemento, cuando el Lechero buscaba el empate, apareció Martín Pino. A los 23 minutos del segundo tiempo, el delantero puso el 3-1 y sentenció la final.
Qué viene para Godoy Cruz y Tristán Suárez
Los dos llegaron a la definición como primeros de sus zonas. El Tomba aprovechó la oportunidad y ya se prepara para volver a jugar entre los grandes del fútbol argentino. Tristán Suárez, en cambio, tiene otra chance. Deberá jugar el Reducido para pelear por el segundo ascenso a la Primera División.
Godoy Cruz vs. Tristán Suárez, por la final de la Primera Nacional: minuto a minuto
Horario y televisación
- Hora: 17:00.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- TV: LPF Play.
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