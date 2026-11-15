Godoy Cruz le ganó 3-1 a Tristán Suárez en la final y volvió a Primera División

El equipo mendocino encaminó la final en el primer tiempo. A los 12 minutos, Esteban Burgos abrió el marcador de penal, y a los 32, Axel Rodríguez estiró la diferencia con un cabezazo. Tristán Suárez reaccionó enseguida. A los 38 minutos, Marcos Enrique sacó un derechazo que se convirtió en el 2-1 y lo metió de nuevo en partido antes del descanso.