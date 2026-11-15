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Godoy Cruz le ganó 3-1 a Tristán Suárez en la final y volvió a Primera División

Godoy Cruz le ganó 3-1 a Tristán Suárez en la final y volvió a Primera División
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Godoy Cruz venció 3-1 a Tristán Suárez en la final entre ganadores de zona y ascendió a Primera; el Lechero buscará su lugar en el Reducido.

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Godoy Cruz es otra vez equipo de Primera División. El Tomba le ganó 3-1 a Tristán Suárez en la final entre los ganadores de cada zona, jugada en la cancha de Belgrano, y se quedó con el ascenso directo. El Lechero no tuvo premio esta vez, pero sigue en carrera: irá al Reducido por el segundo lugar en la máxima categoría.

El equipo mendocino encaminó la final en el primer tiempo. A los 12 minutos, Esteban Burgos abrió el marcador de penal, y a los 32, Axel Rodríguez estiró la diferencia con un cabezazo. Tristán Suárez reaccionó enseguida. A los 38 minutos, Marcos Enrique sacó un derechazo que se convirtió en el 2-1 y lo metió de nuevo en partido antes del descanso.

En el complemento, cuando el Lechero buscaba el empate, apareció Martín Pino. A los 23 minutos del segundo tiempo, el delantero puso el 3-1 y sentenció la final.

Qué viene para Godoy Cruz y Tristán Suárez

Los dos llegaron a la definición como primeros de sus zonas. El Tomba aprovechó la oportunidad y ya se prepara para volver a jugar entre los grandes del fútbol argentino. Tristán Suárez, en cambio, tiene otra chance. Deberá jugar el Reducido para pelear por el segundo ascenso a la Primera División.

Godoy Cruz vs. Tristán Suárez, por la final de la Primera Nacional: minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO! GODOY CRUZ VUELVE A LA PRIMERA DIVISIÓN

¡GOL DE GODOY CRUZ QUE SENTENCIA LA FINAL!

A los 23 minutos del segundo tiempo Martín Pino puso el 3-1 para el Tomba.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

¡GOLAZO DE TRISTÁN SUÁREZ QUE DESCUENTA!

Marcos Enrique, con un tremendo derechazo, puso en partido a El Lechero.

¡GOL DE GODOY CRUZ QUE PONE EL 2-0!

A los 32 minutos del primer tiempo Axel Rodríguez, de cabeza, estiró la ventaja.

¡GOL DE GODOY CRUZ!

A los 12 minutos del primer tiempo Esteban Burgos, de penal, abrió el marcador.

¡PENAL PARA GODOY CRUZ!

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Formaciones de Godoy Cruz vs. Tristán Suárez por la final de la Primera Nacional

  • Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Nahuel Brunet, Esteban Burgos, Diego Viera; Felipe Cairus, Benjamín Schamine, Vicente Poggi; Axel Rodríguez, Martín Pino y Rodrigo Fernández. DT: Pablo De Muner.
  • Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi; Nicolás Fernández, Marcos Enrique, Nicolás Del Priore, Manuel Guillén; Diego Becker, Nicolás Sánchez y Renzo Conechny. DT: José María Martínez.

Horario y televisación

  • Hora: 17:00.
  • Estadio: Julio César Villagra.
  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • VAR: Hernán Mastrángelo.
  • TV: LPF Play.

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