Nicolás Ramírez dirigirá una final decisiva por el ascenso a Primera: cuándo y dónde se juega

Cómo se definirá el primer ascenso a Primera División

La AFA también estableció el procedimiento para resolver el encuentro en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios.

Si Godoy Cruz y Tristán Suárez terminan empatados, disputarán un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si la paridad continúa, el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino se resolverá mediante una definición por penales.

De esta manera, mendocinos y bonaerenses ya conocen el escenario y las condiciones para disputar un partido que marcará el futuro de ambos clubes.