Nicolás Ramírez dirigirá una final decisiva por el ascenso a Primera: cuándo y dónde se juega
La AFA confirmó que el partido decisivo de la Primera Nacional se jugará el domingo 15 de noviembre en el estadio de Belgrano de Córdoba.
La final de la Primera Nacional 2026 ya tiene todos sus detalles confirmados. Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán el domingo 15 de noviembre, desde las 17, en el estadio Julio César Villagra, escenario donde hace de local Belgrano de Córdoba. El ganador conseguirá el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
La decisión fue comunicada por la AFA después de una reunión encabezada por su presidente, Claudio Tapia. También participaron Marcelo Achile, titular de la Primera Nacional, y los presidentes de los dos clubes involucrados: José Mansur, por el Tomba, y Óscar Vergara, en representación del Lechero.
Además de establecer el escenario y el horario, quedó definida la designación arbitral para uno de los encuentros más importantes del calendario del ascenso.
Nicolás Ramírez dirigirá Godoy Cruz vs. Tristán Suárez
El árbitro principal de la final será Ramírez, quien volverá a dirigir después de sus últimas actuaciones en el fútbol argentino. Su designación genera atención porque estuvo al frente del reciente Superclásico y no había sido convocado para la última jornada del campeonato ni para la final de la Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia.
La terna arbitral estará integrada por Pablo González como asistente 1 y Eric Grunmann como asistente 2. Álvaro Carranza será el cuarto árbitro, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR y Javier Uziga cumplirá la función de AVAR.
Cómo se definirá el primer ascenso a Primera División
La AFA también estableció el procedimiento para resolver el encuentro en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios.
Si Godoy Cruz y Tristán Suárez terminan empatados, disputarán un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si la paridad continúa, el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino se resolverá mediante una definición por penales.
De esta manera, mendocinos y bonaerenses ya conocen el escenario y las condiciones para disputar un partido que marcará el futuro de ambos clubes.
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