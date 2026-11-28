Kily González tras la eliminación de Inter Miami: "La palabra fracaso es muy fuerte en la vida"
El entrenador defendió al plantel luego de caer ante Columbus Crew en los playoffs y anticipó varios refuerzos.
Cristian Kily González rechazó que la eliminación de Inter Miami frente a Columbus Crew en el inicio de los playoffs de la MLS constituya un fracaso y adelantó que el club trabaja para incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases.
El conjunto dirigido por el DT argentino, que lleva dos meses y medio en el cargo, cayó 1-0 con un gol en el segundo minuto de descuento tras haber perdido también el primer cruce de la llave, sin convertir goles en la serie pese a haber anotado 80 tantos en la fase regular.
Por qué Kily González descartó hablar de fracaso
En conferencia de prensa, el entrenador sostuvo que el resultado fue injusto por el desarrollo del partido, remarcó que su equipo estuvo a la altura y mereció ganarlo, y afirmó: "La palabra fracaso es muy, muy fuerte en la vida, y esto es fútbol".
Kily González también defendió el funcionamiento del plantel ante la marca cerrada sobre Lionel Messi y el repliegue rival con línea de cinco, lamentó una situación clara de Germán Berterame antes del gol decisivo y aclaró que, más allá de los nombres propios, el foco pasa por el funcionamiento colectivo.
El anuncio sobre los refuerzos y lo que viene
El técnico confirmó que ya trabajan en el mercado para sumar alternativas y anticipó: "Vamos a traer varios jugadores en distintos sectores".
Según explicó, la idea es realizar ajustes para elevar el rendimiento colectivo y sumar variantes ofensivas que acompañen a Messi, de cara a la próxima pretemporada que comenzará en poco tiempo.
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