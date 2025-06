Juanfer Quintero se despide del América de Cali y sueña con River: "Voy a ser director deportivo"

juan fernando quintero.jpg

“Mi futuro es ser director deportivo en River. Lo digo ya porque así lo siento y así va a ser”, aseguró con convicción. Por ahora, Juanfer no tiene definido su próximo equipo, pero todo indica que podría continuar en su país natal.

De hecho, confesó que hubo conversaciones con Junior de Barranquilla, club en el que ya jugó anteriormente y al que le guarda un cariño especial. “Desde un primer momento estuvimos en contacto, son personas a las que les tengo aprecio”, dijo. Sin embargo, aclaró que no tomará ninguna decisión hasta resolver por completo su situación contractual con América.

La salida del conjunto caleño fue sorpresiva para muchos. Según el propio jugador, fue el club el que le comunicó que no podría seguir debido a complicaciones financieras: “Recibí un llamado del club diciendo que no podían contar más conmigo por la situación”, relató. “Me parece extraño que la presidenta diga que tenemos una conversación pendiente cuando ya me lo dijeron. Yo renuncié a un dinero para ir a América”, agregó con cierta decepción.

Aunque no cerró la puerta a un regreso inmediato a River, Juanfer fue claro al explicar que sus prioridades actuales están en Colombia, sobre todo por cuestiones familiares. Sin embargo, su vínculo emocional con el Millonario permanece intacto y se proyecta, esta vez, desde un lugar dirigencial.

