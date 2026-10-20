Julián Álvarez volvió a convertir y el Cholo Simeone le dedicó un contundente elogio

El respaldo de Simeone y la importancia de Julián en el Atlético

Las palabras del técnico llegan después de un mercado de pases en el que el futuro de Álvarez generó numerosos rumores, especialmente por su deseo de evaluar una posible salida al Barcelona. Durante el Mundial de 2026, tras la victoria ante Austria, el delantero había manifestado: “Lo mejor para todos es una transferencia”. Sin embargo, el Atlético mantuvo una postura firme y se aferró a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros, sin abrir la puerta a una negociación. En ese contexto, el gol ante Stuttgart representa una señal positiva para el atacante, que busca consolidarse nuevamente como una pieza determinante del equipo.