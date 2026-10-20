Julián Álvarez volvió a convertir y el Cholo Simeone le dedicó un contundente elogio
El delantero argentino marcó ante Stuttgart por la Champions League y puso fin a una extensa sequía goleadora con Atlético de Madrid.
Julián Álvarez volvió a festejar un gol con la camiseta del Atlético de Madrid después de 174 días sin convertir. El delantero de la Selección Argentina anotó el tanto del empate 1-1 frente al Stuttgart de Alemania, por la tercera fecha de la Champions League 2026-27, y recuperó protagonismo en un momento importante de la temporada. Su conquista llegó al comienzo del segundo tiempo y, tras el encuentro, Diego Simeone no dudó en destacar el esfuerzo y el aporte del cordobés durante el partido.
En conferencia de prensa, el entrenador valoró especialmente el trabajo que realizó el atacante y se mostró satisfecho por su regreso al gol. “El partido que hizo fue con un esfuerzo físico increíble, trabajó por la izquierda… El gol fue un golazo. Me pone muy contento por él, lo necesitamos. Es un jugador determinante”, expresó el Cholo. Además, manifestó su expectativa de que el delantero pueda recuperar progresivamente su mejor versión y agregó: “Esperemos que, de a poco, comience a encontrarse con lo que nos mostró en este partido”.
El respaldo de Simeone y la importancia de Julián en el Atlético
Las palabras del técnico llegan después de un mercado de pases en el que el futuro de Álvarez generó numerosos rumores, especialmente por su deseo de evaluar una posible salida al Barcelona. Durante el Mundial de 2026, tras la victoria ante Austria, el delantero había manifestado: “Lo mejor para todos es una transferencia”. Sin embargo, el Atlético mantuvo una postura firme y se aferró a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros, sin abrir la puerta a una negociación. En ese contexto, el gol ante Stuttgart representa una señal positiva para el atacante, que busca consolidarse nuevamente como una pieza determinante del equipo.
El reconocimiento no llegó solamente de parte de Simeone. Alejandro Grimaldo también destacó el presente del argentino y la importancia que tiene para el conjunto rojiblanco. “Lleva unos partidos creando muchas ocasiones. Es nuestro mejor jugador, es muy importante. Necesitaba este gol y espero que sea el primero de muchos”, sostuvo el lateral español. Por otra parte, el Cholo analizó el desarrollo del encuentro y se refirió a la expulsión del danés Morten Hjulmand, a los 20 minutos del segundo tiempo.
“Estaba seguro de que el gol iba a aparecer y de que podríamos llevar el partido a donde nosotros queríamos. Apareció el 1-1 y no pudimos seguir porque apareció la expulsión y fue otro partido. Metimos a Sorloth para ver si podíamos encontrar alguna jugada al final, con Lookman y él”, concluyó el entrenador.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario