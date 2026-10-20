¿Juntos en la Bombonera? El sueño de Carlos Tevez de reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en su despedida

La confirmación de la fecha oficial para el partido despedida de Carlos Tevez hizo estallar las redes sociales y encendió la ilusión de todo el pueblo futbolero. Con la cita pactada para el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera, la gran incógnita pasa por conocer qué figuras internacionales dirán presente en la fiesta. Y en medio de las especulaciones, volvió a tomar fuerza el anhelo más grande del "Apache": juntar en un mismo equipo a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.