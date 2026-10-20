¿Juntos en la Bombonera? El sueño de Carlos Tevez de reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en su despedida
Tras confirmar la fecha de su partido homenaje para el 20 de diciembre, creció la ilusión de los hinchas por ver al "Apache" con los dos astros del fútbol.
La confirmación de la fecha oficial para el partido despedida de Carlos Tevez hizo estallar las redes sociales y encendió la ilusión de todo el pueblo futbolero. Con la cita pactada para el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera, la gran incógnita pasa por conocer qué figuras internacionales dirán presente en la fiesta. Y en medio de las especulaciones, volvió a tomar fuerza el anhelo más grande del "Apache": juntar en un mismo equipo a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Tevez ostenta el privilegio casi exclusivo de haber sido socio dentro de la cancha y haber conquistado títulos al lado de los dos futbolistas más dominantes de la historia moderna. Con "CR7" conformó una delantera letal en el Manchester United que conquistó la Champions League 2008, mientras que con la "Pulga" compartió ataque durante años en la Selección Argentina disputando Mundiales y Copas América.
El sueño de Carlos Tevez de reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en su despedida
Tiempo atrás, el propio "Carlitos" había dejado abierta la puerta a esta utopía futbolística al referirse a la organización de su partido homenaje: "Si armo el equipo jugaría con Gianluigi Buffon en el arco; Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze y Patrice Evra en la defensa; Paul Scholes, Andrea Pirlo y Paul Pogba en el medio; y arriba Lionel Messi, Carlos Tevez y Cristiano Ronaldo. Me pongo en la cancha y que tiren los centros ellos dos", había declarado entre risas.
Aunque aún no hay confirmaciones oficiales sobre el listado final de convocados y la agenda del astro rosarino y del atacante portugués dependerá de sus compromisos en la MLS y la liga árabe, la sola posibilidad de ver a Messi y Cristiano luciendo la misma camiseta en el césped del templo xeneize ilusiona a todo el planeta fútbol.
Paralelamente a las estrellas internacionales que conformarán el equipo del "Resto del Mundo", Tevez tiene decidido armar una formación integrada por sus amigos del barrio y exfutbolistas con los que compartió plantel en sus inolvidables pasos por Boca, Corinthians, West Ham, Juventus y la Albiceleste. La cuenta oficial del evento (@adiosapacheoficial) dará a conocer en los próximos días los primeros confirmados para una jornada que promete ser histórica.
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