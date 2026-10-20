Se confirmó la fecha de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: "Llegó el día T"
El histórico delantero de Boca anunció oficialmente el día de su partido homenaje en el estadio xeneize. Riquelme cedió las instalaciones para el gran evento.
En una jornada cargada de expectativa e ilusión para el pueblo xeneize ante el cruce decisivo frente a Vasco da Gama en Río de Janeiro, la familia auriazul recibió una noticia de enorme valor emotivo. Carlos Tevez confirmó oficialmente la fecha de su partido de despedida: el "Apache" tendrá su homenaje definitivo en La Bombonera el próximo domingo 20 de diciembre.
A través de una publicación conjunta en redes sociales junto a la cuenta oficial del evento (@adiosapacheoficial), el exfutbolista y actual director técnico compartió un emotivo mensaje luciendo la camiseta azul y oro. "Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí", anunció la convocatoria bajo el hashtag #AdiosApache.
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El broche de oro para su trayectoria deportiva comenzó a gestarse a principios de septiembre, cuando el propio Tevez tomó contacto con Juan Román Riquelme. El presidente de Boca puso rápidamente a disposición las instalaciones del club para homenajear a uno de los máximos ídolos modernos de la institución, quien en sus tres etapas en el club disputó 279 partidos, convirtió 94 goles y dio 11 vueltas olímpicas.
Respecto al formato del encuentro, la organización prevé un enfrentamiento entre un combinado integrado por los amigos de la infancia y del fútbol del "Apache" frente a un equipo del "Resto del Mundo", conformado por figuras y estrellas internacionales con las que compartió plantel durante sus pasos por Europa y la Selección Argentina. En los próximos días se darán a conocer los horarios definitivos, el listado completo de invitados estelares y la venta de localidades.
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