Se confirmó la fecha de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: "Llegó el día T"

Respecto al formato del encuentro, la organización prevé un enfrentamiento entre un combinado integrado por los amigos de la infancia y del fútbol del "Apache" frente a un equipo del "Resto del Mundo", conformado por figuras y estrellas internacionales con las que compartió plantel durante sus pasos por Europa y la Selección Argentina. En los próximos días se darán a conocer los horarios definitivos, el listado completo de invitados estelares y la venta de localidades.