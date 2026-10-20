Kylian Mbappé explicó por qué se considera el mejor del mundo: "Lo digo porque lo pienso"
El delantero profundizó sobre la mentalidad con la que afronta cada compromiso y remarcó que autoconvencerse es una herramienta clave para avanzar.
Fiel a su estilo directo y sin muchas vueltas, Kylian Mbappé volvió a dejar declaraciones de alto impacto en el fútbol internacional. Durante una entrevista concedida a la revista Onze Mondial, el atacante francés analizó la psicología con la que salta al campo de juego y justificó los motivos por los cuales se posiciona en lo más alto del escalafón futbolístico mundial.
"Cuando digo que soy el mejor, es porque lo pienso como una motivación", afirmó el capitán del seleccionado galo, desestimando las críticas que suelen tildar su postura de soberbia. Para el goleador, encarar los partidos con incertidumbre representa una falencia que afecta el rendimiento profesional: "No puedes entrar a una cancha y decirte que los demás pueden hacerlo mejor que tú. Eso es ponerte un límite, una barrera".
Kylian Mbappé explicó por qué se considera el mejor del mundo: "Lo digo porque lo pienso"
IMPORTANTE: Un jugador del Betis denunció a un youtuber por insultos homófobos en una transmisión
La figura del Real Madrid y de la Selección de Francia detalló el método de autoexigencia que utiliza antes de cada compromiso de máxima jerarquía en el calendario europeo e internacional. "Intento siempre superarme diciéndome que si hay alguien que puede hacerlo, soy yo", aseveró el atacante de 27 años sobre la filosofía competitiva que lo llevó a conquistar títulos mundiales y mantenerse entre los máximos artilleros del planeta más allá del paso de los años.
Las definiciones de Mbappé reabrieron de manera muy rápida la gran controversia en las redes sociales y los medios deportivos globales respecto a la delgada línea que divide la confianza deportiva del ego extremo en el alto rendimiento. Sin embargo, el atacante insistió en que sostener esa convicción interna resulta indispensable para mantenerse en el podio del fútbol mundial desde su aparición.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario