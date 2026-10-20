Kylian Mbappé explicó por qué se considera el mejor del mundo: "Lo digo porque lo pienso"

"Cuando digo que soy el mejor, es porque lo pienso como una motivación", afirmó el capitán del seleccionado galo, desestimando las críticas que suelen tildar su postura de soberbia. Para el goleador, encarar los partidos con incertidumbre representa una falencia que afecta el rendimiento profesional: "No puedes entrar a una cancha y decirte que los demás pueden hacerlo mejor que tú. Eso es ponerte un límite, una barrera".