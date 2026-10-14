La conmovedora despedida de la novia del Roña Castro: "No sabes cuánto te vamos a necesitar"
La pareja del excampeón mundial de boxeo publicó un emotivo mensaje en las redes sociales tras su muerte, a los 59 años.
La muerte de Jorge “Locomotora” Castro conmocionó al mundo del boxeo argentino. El excampeón mundial falleció durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre, a los 59 años, luego de descompensarse mientras se encontraba en el Bingo de Morón. En medio del dolor por la noticia, su pareja, Noelia Vigliarolo, le dedicó unas sentidas palabras en las redes sociales.
A través de una publicación en Instagram, la mujer recordó los momentos que compartieron durante su relación y expresó el profundo dolor que le provocó la pérdida. Además, reveló que ambos tenían un proyecto importante para el futuro: planeaban comprometerse durante una escapada a la Costa.
“Te voy a amar siempre, toda la vida, mi ‘Roñis’”, escribió Vigliarolo en uno de los pasajes más conmovedores de su despedida. En su publicación, la pareja del exboxeador hizo referencia al vínculo que construyeron y a las experiencias que vivieron juntos. También recordó la complicidad que los unía, incluso cuando tenían diferencias.
El mensaje de Noelia Vigliarolo tras la muerte de Locomotora Castro
“Mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida”, expresó.
Luego, describió cómo será afrontar la ausencia de Castro en la intimidad de su hogar. “La casa va a estar vacía sin vos. Nosotros dos, siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano”, agregó.
La publicación estuvo acompañada por una fotografía de ambos durante una salida nocturna. El mensaje recibió numerosas muestras de afecto y condolencias para la familia y los seres queridos del histórico boxeador argentino.
El compromiso que la pareja tenía planeado
Uno de los detalles más dolorosos del homenaje fue la revelación de los planes que Castro y Vigliarolo tenían para los próximos días. Según contó la mujer, habían compartido un fin de semana por el Día de la Madre y se preparaban para dar un nuevo paso en su relación.
“Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Nosotros viajamos, convivimos. Compartimos este finde por el Día de la Madre y nos íbamos a comprometer viajando a la Costa”, escribió.
En el mismo mensaje, agradeció el cuidado y las demostraciones de cariño que recibió durante el tiempo que estuvieron juntos. “Gracias por cuidarme tanto. Nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”, sostuvo.
“No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida”, agregó, antes de reiterar su promesa de amor eterno: “Te voy a amar siempre, toda la vida, mi ‘Roñis’. Hasta siempre, amor de mi vida. No sabés cuánto te vamos a necesitar”.
Vigliarolo también lo recordó en sus historias de Instagram con la frase “Te voy a extrañar toda la vida”, acompañada por la canción Nunca lo olvides, de Airbag. La pareja llevaba al menos un año de relación y compartía proyectos personales y laborales. Incluso habían conducido juntos el ciclo de streaming El show de Noe y Roña.
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