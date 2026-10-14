La conmovedora despedida de la novia del Roña Castro: "No sabes cuánto te vamos a necesitar"

La publicación estuvo acompañada por una fotografía de ambos durante una salida nocturna. El mensaje recibió numerosas muestras de afecto y condolencias para la familia y los seres queridos del histórico boxeador argentino.

El compromiso que la pareja tenía planeado

Uno de los detalles más dolorosos del homenaje fue la revelación de los planes que Castro y Vigliarolo tenían para los próximos días. Según contó la mujer, habían compartido un fin de semana por el Día de la Madre y se preparaban para dar un nuevo paso en su relación.

“Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Nosotros viajamos, convivimos. Compartimos este finde por el Día de la Madre y nos íbamos a comprometer viajando a la Costa”, escribió.

En el mismo mensaje, agradeció el cuidado y las demostraciones de cariño que recibió durante el tiempo que estuvieron juntos. “Gracias por cuidarme tanto. Nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”, sostuvo.

“No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida”, agregó, antes de reiterar su promesa de amor eterno: “Te voy a amar siempre, toda la vida, mi ‘Roñis’. Hasta siempre, amor de mi vida. No sabés cuánto te vamos a necesitar”.

Vigliarolo también lo recordó en sus historias de Instagram con la frase “Te voy a extrañar toda la vida”, acompañada por la canción Nunca lo olvides, de Airbag. La pareja llevaba al menos un año de relación y compartía proyectos personales y laborales. Incluso habían conducido juntos el ciclo de streaming El show de Noe y Roña.