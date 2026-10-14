La dolorosa derrota de Boca ante Vasco da Gama cortó tres importantes rachas en La Bombonera
La caída por 1-0 en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana dejó al equipo de Rodolfo Arruabarrena obligado a buscar la remontada en Brasil.
La derrota de Boca frente a Vasco da Gama por 1-0 no solo complicó sus posibilidades de avanzar a la final de la Copa Sudamericana 2026. El resultado en La Bombonera también puso fin a varias estadísticas favorables que el equipo de Rodolfo Arruabarrena sostenía antes del encuentro.
El gol del conjunto brasileño dejó al Xeneize sin margen de error para la revancha del próximo martes, en la que deberá ganar para mantener sus aspiraciones continentales. Al mismo tiempo, el partido significó el cierre de una serie de resultados positivos que había acumulado durante los últimos meses.
Boca perdió un invicto de 17 partidos
Una de las principales rachas que llegó a su fin fue la de 17 encuentros consecutivos sin derrotas en todas las competiciones. El equipo había conseguido sostener esa regularidad hasta el cruce de ida ante Vasco, pero la caída por la mínima diferencia interrumpió la seguidilla.
La derrota llegó en un momento determinante de la temporada, con Boca disputando las instancias decisivas del certamen continental y con compromisos importantes en el calendario local. El resultado obliga ahora al entrenador y a sus futbolistas a reaccionar rápidamente, ya que antes de la revancha deberán afrontar otro partido exigente frente a Talleres, clave para la pelea en la tabla anual.
Se terminó la racha de Boca en los cruces eliminatorios de la Conmebol
La caída también puso fin a una serie de 13 partidos sin derrotas como local en enfrentamientos eliminatorios de competiciones organizadas por la Conmebol.
Boca había logrado sostener una importante fortaleza en La Bombonera durante este tipo de compromisos internacionales. Según los registros consignados antes del encuentro, el equipo no sufría una derrota continental desde finales de 2020, cuando perdió por 1-0 frente a Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores.
La primera derrota oficial ante Vasco da Gama
Otro dato significativo fue que perdió por primera vez ante Vasco da Gama en un partido oficial. Hasta este enfrentamiento, ambos equipos se habían cruzado en cuatro oportunidades por competiciones de la Conmebol, todas durante 2001. En aquellos antecedentes, el balance favorecía al Xeneize: había conseguido dos victorias por la Copa Libertadores y registrado dos empates en la Copa Mercosur.
Por la Libertadores, Boca se impuso por 1-0 como visitante y luego ganó 3-0 en Buenos Aires, en una serie correspondiente a los cuartos de final. En la Copa Mercosur, en cambio, ambos encuentros terminaron igualados 2-2. La derrota de este martes modificó ese historial y le agregó un nuevo desafío al equipo argentino, que deberá viajar a Brasil con la obligación de revertir la serie.
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