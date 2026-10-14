La dolorosa derrota de Boca ante Vasco da Gama cortó tres importantes rachas en La Bombonera

Boca había logrado sostener una importante fortaleza en La Bombonera durante este tipo de compromisos internacionales. Según los registros consignados antes del encuentro, el equipo no sufría una derrota continental desde finales de 2020, cuando perdió por 1-0 frente a Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores.

La primera derrota oficial ante Vasco da Gama

Otro dato significativo fue que perdió por primera vez ante Vasco da Gama en un partido oficial. Hasta este enfrentamiento, ambos equipos se habían cruzado en cuatro oportunidades por competiciones de la Conmebol, todas durante 2001. En aquellos antecedentes, el balance favorecía al Xeneize: había conseguido dos victorias por la Copa Libertadores y registrado dos empates en la Copa Mercosur.

Por la Libertadores, Boca se impuso por 1-0 como visitante y luego ganó 3-0 en Buenos Aires, en una serie correspondiente a los cuartos de final. En la Copa Mercosur, en cambio, ambos encuentros terminaron igualados 2-2. La derrota de este martes modificó ese historial y le agregó un nuevo desafío al equipo argentino, que deberá viajar a Brasil con la obligación de revertir la serie.