La espectacular presentación de Nico Paz en la Champions League ante Manchester United

Con este contundente triunfo como local, el elenco italiano alcanzó la línea de las seis unidades en la tabla general de la fase de liga de la Champions League y ya piensa en lo que será su próximo compromiso, donde deberá visitar al Lens en Francia. Por el lado del Manchester United, el resultado significó un durísimo golpe en sus aspiraciones. El conjunto británico quedó estancado con tres puntos en la clasificación y buscará una urgente recuperación en la cuarta jornada, cuando reciba a la Roma en Old Trafford.