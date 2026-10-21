La espectacular presentación de Nico Paz en la Champions League ante Manchester United
El argentino brilló con un doblete golazo y una asistencia en la contundente victoria por 4-0 del Como sobre el conjunto inglés por la tercera fecha.
Nico Paz volvió a firmar una actuación consagratoria en la elite del fútbol europeo. Por la tercera jornada de la renovada UEFA Champions League, el joven mediocampista de la Selección Argentina fue la figura descollante en la histórica goleada del Como por 4-1 frente al Manchester United en el Estadio Giuseppe Sinigaglia.
El surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid desplegó todo su repertorio ofensivo ante los "Diablos Rojos". Paz convirtió dos verdaderos golazos y además brindó una exquisita asistencia para coronar una noche impresionante en el certamen continental. Su enorme rendimiento se cerró a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando el entrenador decidió reemplazarlo para que todo el estadio lo despidiera con una ovación de pie.
Con este contundente triunfo como local, el elenco italiano alcanzó la línea de las seis unidades en la tabla general de la fase de liga de la Champions League y ya piensa en lo que será su próximo compromiso, donde deberá visitar al Lens en Francia. Por el lado del Manchester United, el resultado significó un durísimo golpe en sus aspiraciones. El conjunto británico quedó estancado con tres puntos en la clasificación y buscará una urgente recuperación en la cuarta jornada, cuando reciba a la Roma en Old Trafford.
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La espectacular presentación de Nico Paz en la Champions League ante Manchester United
Tremendo golazo de Nico Paz para abrir el marcador a los dos minutos:
Nico Paz conducción: gran asistencia del argentino para el 2-0 del Como:
Nico Paz apareció nuevamente y pone el 3-0 del equipo italiano:
Los números de Nico Paz en el triunfo del Como ante Manchester United por Champions League
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