La foto de Nico Paz con la camiseta de Boca: qué dijo el futbolista sobre su infancia

El vínculo familiar con el Xeneize explica por qué el actual jugador de Como lucía aquella camiseta durante su infancia. Aunque sus palabras no representan una señal sobre una posible llegada al club, sí volvieron a poner sobre la mesa la simpatía de su entorno por Boca.