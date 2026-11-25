Nico Paz explicó por qué tiene una foto con la camiseta de Boca y sorprendió a los hinchas
El futbolista del Como y una de las joyas de la Selección Argentina explicó la historia detrás de una imagen de su infancia que se viralizó hace un tiempo.
Una fotografía de Nico Paz con la camiseta de Boca había despertado la ilusión de los hinchas xeneizes, que sueñan con verlo algún día en La Bombonera. Ahora, el talentoso mediocampista de la Selección Argentina explicó de dónde surgió aquella imagen que recorrió las redes sociales.
En una entrevista con TNT Sports, luego del triunfo de Como por 1-0 ante AEK Atenas por la Champions League, el futbolista fue consultado por la postal de cuando era pequeño y sorprendió con su respuesta.
"De chiquito me compraban mucho las camisetas", contó inicialmente. Luego, agregó un dato que alimentó todavía más la ilusión de los fanáticos: "Eso es de cuando era chiquito. La mayor parte de mi familia es de Boca".
La foto de Nico Paz con la camiseta de Boca: qué dijo el futbolista sobre su infancia
El vínculo familiar con el Xeneize explica por qué el actual jugador de Como lucía aquella camiseta durante su infancia. Aunque sus palabras no representan una señal sobre una posible llegada al club, sí volvieron a poner sobre la mesa la simpatía de su entorno por Boca.
Además, Paz tuvo la oportunidad de conocer la Bombonera este año: fue el 28 de mayo, cuando estuvo presente en la derrota por 1-0 ante Universidad Católica, resultado que dejó al equipo argentino afuera de la Copa Libertadores.
A sus 22 años, el mediocampista atraviesa un gran presente en el fútbol italiano y se convirtió en una de las figuras de Como, que comparte protagonismo en la competencia continental junto a Betis y PSG.
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