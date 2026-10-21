Los tres clubes argentinos que fueron elegidos entre los mejores cinco formadores del mundo

En la clasificación general, que analiza el desempeño en 49 ligas de Primera División en todo el mundo, el Millonario escaló hasta la segunda posición con 97,6 puntos e índice de impacto basado en 94 jugadores formados en su cantera. Apenas un escalón por debajo finalizó la escuadra xeneize, completando el podio con 96,7 unidades y 93 profesionales surgidos de la institución. El único equipo que superó a los gigantes argentinos fue el Benfica de Portugal, que lideró la nómina con 101,3 puntos.