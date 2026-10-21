Los tres clubes argentinos que fueron elegidos entre los mejores cinco formadores del mundo
El prestigioso ranking elaborado por el CIES posicionó a tres instituciones argentinas entre las cuatro más destacadas del planeta en el desarrollo de futbolistas. Los detalles del informe.
El trabajo de las divisiones inferiores del fútbol argentino volvió a recibir un reconocimiento de alcance global. Según un exhaustivo informe publicado por el Observatorio de Fútbol del CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte), tres clubes de nuestro país —River, Boca y Vélez— se ubicaron dentro de las primeras cinco posiciones del ranking mundial de los mejores desarrolladores de futbolistas.
En la clasificación general, que analiza el desempeño en 49 ligas de Primera División en todo el mundo, el Millonario escaló hasta la segunda posición con 97,6 puntos e índice de impacto basado en 94 jugadores formados en su cantera. Apenas un escalón por debajo finalizó la escuadra xeneize, completando el podio con 96,7 unidades y 93 profesionales surgidos de la institución. El único equipo que superó a los gigantes argentinos fue el Benfica de Portugal, que lideró la nómina con 101,3 puntos.
La gran sorpresa a nivel internacional la dio el Fortín. El conjunto de Liniers alcanzó el cuarto lugar de la tabla global, superando a potencias históricas de la talla de Ajax, Barcelona y Real Madrid. De esta manera, el fútbol argentino logró la proeza de ubicar a tres de sus instituciones entre los cuatro primeros puestos de la evaluación ecuménica.
El protagonismo nacional no finalizó ahí: otros cuatro equipos consiguieron meterse dentro del Top 30. Rosario Central se posicionó en el 14° lugar, Newell's Old Boys ocupó el puesto 20°, San Lorenzo apareció 26° y Argentinos Juniors cerró el listado en la casilla 30°.
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Los criterios de evaluación del CIES
Para definir el índice y considerar a un futbolista como producto directo de la cantera de un club, el organismo exige que el deportista haya permanecido al menos tres temporadas en la institución entre los 15 y los 21 años. Además, la ponderación final contempló cuatro aspectos clave:
-
La cantidad total de futbolistas formados.
El nivel competitivo de las ligas donde se desempeñan.
Los minutos oficiales disputados en el último año.
La edad (otorgándole mayor valor y peso estadístico a los talentos más jóvenes).
Los 30 clubes mejores formadores del mundo
- Benfica (Portugal)
- River (Argentina)
- Boca (Argentina)
- Vélez (Argentina)
- Ajax (Países Bajos)
- Barcelona (España)
- Sporting (Portugal)
- Defensor Sporting (Uruguay)
- Real Madrid (España)
- Estrella Roja (Serbia)
- Nacional (Uruguay)
- Dinamo Zagreb (Croacia)
- Palmeiras (Brasil)
- Rosario Central (Argentina)
- São Paulo (Brasil)
- Cerro Porteño (Paraguay)
- Peñarol (Uruguay)
- Atlético Nacional (Colombia)
- Flamengo (Brasil)
- Newell's (Argentina)
- Partizan (Serbia)
- Dinamo de Kiev (Ucrania)
- Manchester City (Inglaterra)
- Paris Saint-Germain (Francia)
- Anderlecht (Bélgica)
- San Lorenzo (Argentina)
- Genk (Bélgica)
- Fluminense (Brasil)
- Santos (Brasil)
- Argentinos Juniors (Argentina)
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