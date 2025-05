La frustración de Franco Colapinto tras las primeras prácticas en el Gran Premio de España

Una vez concluida la jornada, el joven pilarense habló con los medios y no ocultó su malestar: “Complicado, no encontré el ritmo. El auto está muy desconectado, adelante y atrás. Con la goma dura está bastante peor. Día duro”, resumió ante los micrófonos de ESPN.

En la misma línea, señaló que estaba tratando de analizar la información obtenida para entender las causas de la floja performance: “Hay que ver la data e intentar estar un poco mejor para mañana. No me sentí cómodo y no me es muy fácil explicar las pérdidas”.

Más tarde, en declaraciones a la cuenta oficial de la F1, profundizó en sus sensaciones: “Luchamos bastante en el garaje. Solo con el equilibrio, el coche era bastante desconectado. Especialmente con el compuesto más duro. Así que tenemos que trabajar juntos y tratar de entender lo que pasó para mejorar el sábado”.

Consultado por las actualizaciones implementadas en los autos, reveló que Gasly utilizó un fondo plano nuevo, aunque descartó que esa modificación represente una gran diferencia de rendimiento. A pesar de que ambos siguieron un programa de pruebas similar, los resultados no acompañaron al argentino, quien intentará revertir la imagen durante la jornada del sábado.

franco colapinto.jpg

La tercera carrera de Colapinto en 2025: días y horarios del GP de España

Sábado 31 de mayo

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 1 de junio

Carrera: 10:00

image.png

Cómo es el circuito del Gran Premio de España de la Fórmula 1

El circuito de Barcelona-Catalunya fue inaugurado en 1991 y se convirtió rápidamente en un clásico del calendario, impulsado por el impulso deportivo que trajo consigo la organización de los Juegos Olímpicos de 1992.

La pista tiene una longitud de 4,657 kilómetros, y la carrera se disputa a 66 vueltas, para completar un total de 307,236 km. El récord de vuelta lo posee Max Verstappen, con un tiempo de 1:16.330 marcado en 2023.