La insólita amarilla que sacó Pablo Dóvalo y expone una práctica habitual en el fútbol

Sin embargo, Dóvalo no compró la maniobra: visiblemente molesto, se acercó al arquero, lo encaró, y tras un breve diálogo, lo amonestó. Fue antes de que se completara el cambio que ingresó a Kummer por Serrago. Una escena poco frecuente que pone sobre la mesa un viejo truco del fútbol local y que esta vez tuvo castigo.

image

Pablo Dóvalo dijo basta: la insólita amarilla que expone una práctica habitual en el fútbol

El uso de esta costumbre no es para nada nuevo en el fútbol argentino. Muchos arqueros poco a poco la fueron implementando cada vez más y se volvió una práctica normalizada, casi parte del libreto no escrito de los equipos que buscan sacar provecho de cada segundo.

Lo llamativo en este caso es que Dóvalo decidió cortar con esa costumbre. Su advertencia verbal no fue suficiente y, al percibir que no había lesión real, aplicó el reglamento y mostró la tarjeta amarilla. Un gesto que no pasó inadvertido y que podría sentar precedente si otros árbitros comienzan a actuar en la misma línea.

Por ahora, el caso Carranza-Dóvalo queda como un hecho aislado, pero el debate está abierto y seguramente otros árbitros sigan este camino para encontrar mucho más dinámica en los partidos del fútbol local.

image