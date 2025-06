La insólita oferta que desestimó Paulo Dybala para jugar el Mundial de Clubes 2025

El equipo árabe, que integra el Grupo H junto a Real Madrid, RB Salzburgo y Pachuca, buscaba incorporar una figura de peso para suplir la baja de Neymar, fuera de competencia desde enero. Además de Dybala, también hicieron sondeos por otros nombres de jerarquía internacional como Victor Osimhen, Raphinha y Nicolò Barella.

Paulo Dybala rechazó a Arabia Saudita en más de una oportunidad

No es la primera vez que Dybala dice "no" a un club saudí. En una entrevista reciente con Los Edul, el campeón del mundo con la Selección Argentina contó que en agosto de 2024 rechazó una oferta de 80 millones de dólares de Al-Qadsiah. “El avión estuvo en Roma tres días. No es tan fácil como parece. Te cambia todo”, recordó.

“Cuando ves las cifras en el papel, que si firmás son tuyas… Te mueven tantos números. Lo pensás, lo analizás. Pero después me senté con Oriana y pusimos muchas cosas sobre la balanza”, relató el futbolista, que finalmente optó por quedarse en la Roma para seguir compitiendo en el más alto nivel y siempre dejar la puerta abierta para formar parte de la Albiceleste.