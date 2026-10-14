La Selección Argentina definió a su primer rival para la nueva era post Lionel Messi

Para la fecha FIFA que se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debió recalcular el itinerario tras la cancelación de la gira por territorio asiático. En ese escenario de búsqueda de recambio, trascendió que Costa Rica tiene todo acordado para transformarse en uno de los contrincantes de la Albiceleste. El choque frente al conjunto centroamericano se llevará a cabo en suelo sudamericano, en una ventana que además incluirá el compromiso de los costarricenses ante la Ecuador que conduce Marcelo Gallardo.