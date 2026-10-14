La Selección Argentina definió a su primer rival para la nueva era post Lionel Messi
Tras la emotiva despedida del astro rosarino ante Benín, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni afianza su planificación para la ventana de noviembre.
Luego del emotivo cierre de ciclo que significó la despedida de Lionel Messi ante Benín en el Estadio Monumental, la Selección Argentina comenzó a delinear el inicio de una nueva etapa futbolística. En el marco del proceso de reestructuración que encabeza Lionel Scaloni con la base del plantel subcampeón del mundo en 2026, el combinado nacional ajusta los detalles organizativos de cara a la próxima ventana de partidos internacionales.
Para la fecha FIFA que se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debió recalcular el itinerario tras la cancelación de la gira por territorio asiático. En ese escenario de búsqueda de recambio, trascendió que Costa Rica tiene todo acordado para transformarse en uno de los contrincantes de la Albiceleste. El choque frente al conjunto centroamericano se llevará a cabo en suelo sudamericano, en una ventana que además incluirá el compromiso de los costarricenses ante la Ecuador que conduce Marcelo Gallardo.
La Selección Argentina definió a su primer rival para la nueva era post Lionel Messi
IMPORTANTE: Se cayó la gira por Asia de la Selección Argentina: jugaría un clásico doble en noviembre
El propio Scaloni había reconocido públicamente las dificultades logísticas para conseguir oponentes de primer orden en esta altura del año, debido a que la mayoría de los seleccionados de elite mantienen sus calendarios cerrados. No obstante, el entrenador de Pujato enfatizó la importancia de aprovechar cada compromiso para darle rodaje a las variantes jóvenes que buscan afianzarse dentro del grupo y consolidar la idea de juego colectivo sin la presencia del histórico capitán.
Con la confirmación del cruce frente al combinado Tico, la dirigencia de la AFA continúa trabajando para cerrar los dos compromisos restantes que completarán el cupo de tres partidos permitidos durante la última ventana del año. El cuerpo técnico nacional aguarda por la oficialización de las sedes para dar inicio formal a la primera gira tras el retiro del astro rosarino.
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