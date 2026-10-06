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Un viaje hermoso: Lionel Messi tuvo su despedida en una noche histórica y llena de emociones

Lionel Messi marcó el 3-0 de penal en su despedida.

Lionel Messi marcó el 3-0 de penal en su despedida.
Lionel Messi sumó otra asistencia en su despedida de la Selección Argentina.

Lionel Messi sumó otra asistencia en su despedida de la Selección Argentina.
El Monumental

El Monumental, exultante con la despedida de Lionel Messi.
Lionel Messi se despide de la Selección Argentina en el Monumental

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina en el Monumental
Lionel Messi se despide de la Selección Argentina en el Monumental.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina en el Monumental.
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Lionel Messi
Selección Argentina

El mejor jugador de todos los tiempos tuvo este martes en el Monumental su última función con la camiseta argentina. El minuto a minuto.

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Lionel Messi disputó este martes 6 de octubre su último partido vistiendo la camiseta de la Selección Argentina en un amistoso internacional ante Benín, con goleada 3-0, en un exultante Monumental, en lo que se resultó una verdadera y emotiva fiesta que quedará en la historia.

Luego del anuncio bomba de su retiro de la Selección, el astro rosarino aceptó la invitación de la AFA para despedirse dentro del campo de juego. Y si bien no participó de los primeros dos partidos de la fecha FIFA, se sumó a la convocatoria el fin de semana para completar sus últimas dos prácticas en Ezeiza.

Y entre shows y homenajes, hubo un partido que en medio de la emoción costó más de lo pensado y que recién se abrió en el complemento. Messi sumó dos asistencias para los goles de Nicolás Otamendi y Nico Paz, y cerró la goleada con su grito de penal.

Minuto a minuto de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

"Es un momento muy difìcil para mí"

"Siempre somos locales en todos lados y eso nosotros lo sentimos"

"El partido acá tras el Mundial 2022 fue el más hermoso, sigo viendo videos y me sigo emocionado. Hoy es el día más triste, me tengo que despedir pero voy a estar de ese lado, bancando a estos jugadores. Siempre unidos. Van a venir momentos duros, pero hay que seguir apoyando. Porque hay gente que quiere ver mal a la Selección pero no hay que darles el gusto. Cuando hay un grupo fuerte, conseguimos todo lo que conseguimos",

"El último Mundial no pasó nada como se dijo"

"Lo dimos todo contra Inglaterra, fue un descanste muy grande y la verdad es que llegamos con lo justo. Lamentablemente no pudimos ser campeones. Pero no tengan dudas que todos siempre dejamos todo por esta camiseta".

Habla Lionel Messi

"Lo primero que pienso es en mi viejo. Fue un orgullo para mi defender esta camiseta en estos 20 años. Hasta en los peores momentos. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que les pude pasar. Siento que es el momento. El último Mundial creo que fue demasiado. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo".

Canta La Sole

Una vez finalizado el partido, y tras el show de drones, Soledad Pastorutti le dedica una canción a Messi.

Final del partido, final de una era

Argentina goleó 3-0 a Benín en la despedida de Lionel Messi.

Cuatro cambios en Argentina:

Ingresaron Leo Flores, Franco Mastantuono, Exequiel Palacios y Gio Lo Celso, por Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Cuti Romero y Alexis Mac Allister.

GOL DE MESSI

El astro consigue su gol, de penal, para el 3-0.

Asistencia de Messi y golazo de Nico Paz

En la primera que tocó, el joven puso el 2-0.

Otro doble cambio en la Selección Argentina: salen De Paul y Julián Álvarez

Ingresaron Nico Paz y Nico González.

Ovación para Nicolás Otamendi, que sale reemplazado en su último partido en la Selección

Facundo Medina reemplaza al defensor que también se despide de la Selección Argentina. También ingresó Lisandro Martínez por Nicolás Tagliafico.

GOL DE LA ARGENTINA

Nicolás Otamendi, con centro de Lionel Messi, abrió la cuenta para la Argentina.

Final del primer tiempo sin goles en el Monumental

La Selección Argentina y Benín igualan sin goles en la despedida de Lionel Messi.

Minuto 10 y ovación para Lionel Messi

En una de las primeras sorpresas de la noche, toda la cancha se rindió ante el mejor de la historia.

Ya se juega en el Monumental

Empezó el partido, el último de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina.

Suena el Himno Nacional Argentino y la emoción es total

Lágrimas en Scaloni, Messi y todo el Monumental en el momento del Himno Nacional Argentino.

Impresionante recibimiento para Lionel Messi

Con el capitán a la cabeza, la Selección Argentina ya se encuentra en el campo de juego para el último partido del mejor jugador de todos los tiempos.

El Monumental, rendido a los pies de Lionel Messi

El show de Dibu Martínez en la despedida de Lionel Messi

Celia, la mamá de Lionel Messi, presente en el Monumental

Lionel Messi fue nombrado socio honorario de River

En una jornada cargada de emoción infinita y sorpresas inolvidables en la previa de su despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi recibió un reconocimiento especial que trascendió la camiseta albiceleste: fue nombrado oficialmente socio honorario de River. Seguí leyendo.

Así llegaba Lionel Messi al Monumental

Volvieron Leandro Paredes y Rodrigo De Paul y regresó el ritual de los caramelos

Más allá del adiós definitivo de Lionel Messi, la previa del partido ante Benín dejó apostasías de fuerte contenido íntimo para el grupo: Leandro Paredes y Rodrigo De Paul dijeron presente, y con su llegada retornó uno de los rituales más cabuleros y entrañables de la "Scaloneta": el clásico momento de comer caramelos en el campo de juego. Seguí leyendo.

La camiseta de Lionel Messi para la despedida, lista en el vestuario

La camiseta de Lionel Messi para su despedida, lista en el vestuario.

La camiseta de Lionel Messi para su despedida, lista en el vestuario.

Lionel Messi se emocionó hasta las lágrimas rumbo al estadio

El astro se despide este martes, y ya en la caravana rumbo al estadio no pudo aguantar la emoción. Seguí leyendo.

La historia de Dibu Martínez desde el micro rumbo al Monumental

Así se mostró Lionel Messi en la salida del micro rumbo al Monumental

El colectivo de la delegación nacional partió minutos antes de las 18:00 escoltado por un dispositivo de seguridad dispuesto para garantizar el rápido traslado por la Autopista Riccheri y la Avenida General Paz, mientras miles de hinchas se agolparon en los accesos del predio de la AFA para despedirlo con banderas, cánticos y aplausos.

El micro ya partió rumbo al Monumental

David Beckham en Buenos Aires para la despedida de Lionel Messi

La formación de la Selección Argentina ante Benín en la despedida de Messi

Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Así ovacionaron a Macaya Márquez en la previa a la despedida de Messi

El video homenaje de la FIFA para Lionel Messi: "Legado eterno"

En este escenario histórico, la FIFA se sumó a las felicitaciones globales con una emotiva pieza audiovisual difundida en sus canales oficiales, celebrando la trayectoria inigualable del astro rosarino con la Albiceleste.

El ente rector del fútbol mundial, encabezado por Gianni Infantino, lanzó un video de más de un minuto titulado "Legado eterno", donde compila las perlas y los instantes más gloriosos del capitán a lo largo de sus participaciones en la cita máxima del deporte. Una recopilación que recorre desde sus primeros destellos de juventud hasta la cima absoluta conseguida en Qatar 2022.

El Gobierno despidió a Messi y el vocero lo comparó con Milei: "Es un ejemplo para todos"

Antonela Roccuzzo le dedicó un sentido posteo a Messi previo a su despedida de la Selección

En las horas previas a que Lionel Messi dispute su último compromiso con la Selección Argentina en territorio nacional, una secuencia de publicaciones cargadas de sensibilidad reflejó la magnitud de un acontecimiento que va más allá del plano deportivo. En este contexto de profunda nostalgia, Antonela Roccuzzo acudió a sus redes sociales para compartir señales tan escuetas como significativas sobre el sentimiento que atraviesa a su entorno más íntimo.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria rosarina difundió una imagen del emotivo homenaje tributado al astro futbolístico frente al icónico Monumento a la Bandera en su ciudad natal. No obstante, el detalle más conmovedor llegó al exhibir la indumentaria conmemorativa que el diez vestirá en esta jornada histórica, gráfica que acompañó sencillamente con un emoji de ojos invadidos por las lágrimas.

"Muchas gracias, Lionel", la nueva canción dirigida a Messi que De Paul compartió en sus redes

Hay canciones que aparecen en el momento justo y terminan convirtiéndose en parte de un recuerdo para siempre. Algo de eso está ocurriendo con un nuevo tema dedicado a Lionel Messi, que comenzó como un homenaje hecho por un hincha y en cuestión de horas ganó una enorme repercusión entre los fanáticos de la Selección Argentina.

La canción se llama “Muchas gracias, Lionel” y fue creada especialmente para despedir al capitán argentino en una noche que promete ser una de las más emotivas de su historia con la camiseta celeste y blanca. El tema toma como base la melodía de “Amor clasificado” (Rodrigo), y transforma aquella conocida canción en un agradecimiento a Messi por todo lo vivido durante sus años con la Selección.

El Obelisco se alista para la histórica despedida de Lionel Messi

Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA

A pocas horas de su despedida de la Selección Argentina, el capitán recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante una ceremonia realizada en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza.

El reconocimiento fue entregado por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el vicerrector, Emiliano Yacobitti. También participaron del acto los decanos y decanas de las distintas facultades y los representantes de los diferentes claustros que integran el Consejo Superior de la universidad.

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La carta del Ogro Fabbiani a Messi: "Ojalá se pueda dar tu último baile..."

Entre los mensajes que aparecieron durante la previa del partido ante Benín se destacó el de Cristian “Ogro” Fabbiani, quien eligió las redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras al capitán.

Fabbiani, de 43 años, no compartió cancha con la Pulga durante su carrera profesional, pero mantiene un vínculo especial con el rosarino por su identificación con Newell’s y por la admiración que siente hacia el futbolista surgido de las divisiones inferiores del club.

En su publicación, el actual entrenador evitó plantear la despedida como un adiós definitivo. Por el contrario, eligió agradecerle por todo lo que significó para el seleccionado y para los hinchas.

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Messi y el mensaje antes de su despedida: "Los voy a extrañar"

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar", dice Lionel con voz en off. Con esas palabras, acompañadas por un video publicado en redes sociales de Adidas, la marca que lo acompañó desde sus inicios, el capitán anticipó sus sensaciones antes de la despedida.

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Emotivo video de la FIFA para despedir a Messi antes de su último partido con Argentina

La FIFA se sumó a los homenajes con un emotivo video que recorre distintos capítulos de la extraordinaria carrera del capitán argentino. El material fue publicado en las redes sociales del máximo organismo del fútbol mundial y apareció en la previa del amistoso frente a Benín

El video repasa diferentes momentos de la relación entre Messi y la Selección, desde sus primeros pasos con las categorías juveniles hasta las grandes conquistas que transformaron para siempre su legado con la camiseta argentina. El vínculo comenzó a tomar dimensión internacional en 2005, cuando Messi fue una de las grandes figuras del Mundial Sub 20.

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Tomás Roncero volvió a atacar a Messi antes de su despedida: "Tantas veces fracasó y..."

En España, Tomás Roncero, periodista de El Chiringuito y reconocido simpatizante del Real Madrid, protagonizó una fuerte polémica al cuestionar el lugar histórico que ocupa el capitán argentino.

En la previa del amistoso entre Argentina y Benín, el periodista sostuvo que Messi es "un grandísimo jugador", aunque consideró que está lejos de la dimensión que muchos le atribuyen. Su análisis incluyó referencias a algunas de las derrotas más dolorosas de la carrera del rosarino, tanto durante su etapa en el Barcelona como con el seleccionado argentino.

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"Gracias, Leo": el emotivo video de la AFA a Messi antes de su último partido con Argentina

El homenaje tiene como protagonista al escudo de la Selección, que funciona como una especie de narrador para recorrer los distintos momentos de la carrera de Messi con la camiseta celeste y blanca. Desde sus primeros pasos hasta los títulos que marcaron una generación, el video busca condensar una historia que atravesó más de dos décadas.

La publicación apareció en un momento cargado de emoción para el fútbol argentino. El 10 está a punto de cerrar una etapa que comenzó oficialmente en 2005 y que incluyó Mundiales, Copas América, una Finalissima y, sobre todo, la conquista del Mundial de Qatar 2022. La AFA acompañó las imágenes con un mensaje especialmente dedicado al capitán. "Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno, capitán", escribió la cuenta oficial en Instagram.

Mirá el video acá

El mensaje del Dibu Martínez para Messi antes de su último partido con Argentina

La cuenta regresiva para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya entró en su tramo final y los integrantes del plantel comenzaron a exteriorizar la emoción por compartir los últimos momentos del capitán con la camiseta albiceleste.

Uno de los que decidió hacerlo públicamente fue Emiliano "Dibu" Martínez, quien publicó un sentido mensaje en sus redes sociales después del último entrenamiento previo al partido ante Benín.

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El lado íntimo del adiós de Messi: la frase que resumió su despedida y el papel de su familia

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Messi, una anomalía inigualable: todos sus récords con la Selección Argentina

Messi acumuló 207 partidos con la Selección Argentina, una cifra que lo convirtió en el futbolista con más presencias en la historia del combinado nacional. A esa marca le sumó 125 goles, con un promedio de 0,60 tantos por encuentro, y 65 asistencias, otro registro de enorme relevancia dentro del fútbol de selecciones.

El rosarino, además, consiguió ganar 148 de los encuentros que disputó y logró marcar durante 21 años consecutivos, entre 2006 y 2026. La continuidad durante semejante período constituye una de las características más llamativas de su trayectoria.

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El viaje fue hermoso: 10 momentos eternos para recordar y celebrar el camino de Messi

Por Nicolás Albanese

Lionel Messi y sus momentos eternos en la Selección Argentina.

Lionel Messi y sus momentos eternos en la Selección Argentina.

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Así fue el último entrenamiento de Lionel Messi previo a su despedida

El entrenamiento llevado a cabo bajo las órdenes de Lionel Scaloni tuvo un clima especial, cargado de emotividad, risas y la intimidad de un grupo que acompañó al 10 en sus máximos logros.

A través de un video difundido , se pudieron observar las postales del astro rosarino realizando los trabajos finales en el predio que lleva su nombre, ultimando detalles tácticos y compartiendo momentos distendidos junto a sus compañeros.

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Los 20 campeones del mundo que estarán en la despedida de Lionel Messi

  • Emiliano Martínez
  • Gerónimo Rulli
  • Gonzalo Montiel
  • Cristian Romero
  • Germán Pezzella
  • Nicolás Otamendi
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Tagliafico
  • Marcos Acuña
  • Leandro Paredes
  • Rodrigo De Paul
  • Giovani Lo Celso
  • Enzo Fernández
  • Exequiel Palacios
  • Alexis Mac Allister
  • Ángel Di María
  • Thiago Almada
  • Ángel Correa
  • Julián Alvarez
  • Lautaro Martínez

El subte extenderá el servicio de la Línea D por el partido despedida de Messi

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una jornada histórica y llena de emociones con el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina en el estadio de River Plate. Con el objetivo de garantizar una desconcentración ordenada y segura para la multitud que dirá presente en Núñez, el gobierno porteño diagramó un esquema de transporte excepcional que incluye la extensión horaria del subterráneo.

Bajo el lema institucional "Gracias, Lionel. Ha sido un viaje maravilloso", Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) confirmó que la Línea D prolongará su servicio habitual este martes hasta la 1:30 de la madrugada. La medida busca absorber el flujo masivo de fanáticos que emprenderán el regreso desde Núñez hacia los diferentes puntos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

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"No hay que marcar a Messi": la insólita postura de un jugador de Benín

Benín se prepara para enfrentar a la Selección Argentina en una jornada que tendrá a Lionel Messi como protagonista absoluto. El amistoso que se disputará este martes en el estadio Monumental marcará una de las últimas presentaciones del capitán argentino con la Albiceleste y también será una experiencia inolvidable para sus rivales.

En ese contexto, el defensor Mohamed Tijani habló con C5N durante la estadía del seleccionado africano en Buenos Aires y sorprendió al contar cómo piensa enfrentar a Messi. Lejos de hablar de una estrategia específica para intentar neutralizar al número 10, el futbolista planteó una postura mucho más relajada.

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Enorme homenaje que Rosario preparó para Messi antes de su despedida de la Selección

Rosario amaneció este lunes con una imagen que rápidamente llamó la atención de quienes circulaban por uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Frente al Monumento Nacional a la Bandera fue instalada una camiseta gigante de la Selección Argentina dedicada a Lionel Messi, en la previa de su despedida del equipo nacional.

La estructura fue montada durante la madrugada sobre la explanada del monumento y quedó ubicada entre el mástil mayor y el comienzo del conjunto histórico. La intervención cuenta con autorización de las autoridades de la ciudad de Rosario y busca homenajear al futbolista nacido en la localidad santafesina.

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Desafiante frase del arquero de Benín: "No estamos para hacer turismo"

La Selección Argentina tendrá una noche cargada de emociones cuando se mida con Benín en el estadio Monumental. El amistoso estará marcado por la despedida de Lionel Messi del público argentino y, del otro lado, habrá un futbolista que tendrá una responsabilidad especial: Marcel Dandjinou.

El arquero de 28 años, que actualmente juega en el Kruger United de Sudáfrica, será uno de los protagonistas del encuentro por una razón evidente: tendrá que intentar detener al capitán argentino en una jornada histórica. Antes del partido, dialogó con MARCA y contó lo que significa para él compartir una cancha con Messi.

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El capitán de Benín sobre Argentina antes del partido con Messi

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina ya comenzó a generar repercusiones incluso antes del partido. En la previa del encuentro frente a Benín, Steve Mounié, uno de los referentes del conjunto africano, realizó fuertes declaraciones sobre la manera de competir de los futbolistas sudamericanos.

El delantero de 32 años recordó especialmente un episodio que protagonizó tiempo atrás con Leonardo Balerdi. Según su relato, aquella situación terminó con su expulsión y dejó una particular impresión sobre el defensor argentino.

Steve Mounié

Steve Mounié

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Harry Kane recordó a Lionel Messi antes de su despedida

El delantero inglés, actualmente en Bayern Múnich, habló sobre aquel encuentro que marcó el camino de ambas selecciones en el Mundial 2026. Argentina consiguió una remontada agónica ante Inglaterra en la semifinal y se clasificó a una nueva final, en un partido que Kane todavía recuerda especialmente por la manera en la que terminó.

Kane contó que tiene un “respeto enorme” por Messi y destacó el crecimiento que observó en el argentino a lo largo de los años. La diferencia de edad entre ambos le permitió, según explicó, seguir buena parte de la evolución del rosarino como futbolista. “Un jugador increíble y muy humilde”, fue la definición que eligió para describir al capitán argentino.

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El curioso récord de Messi ante rivales que enfrentó por primera vez con Argentina

A lo largo de su extraordinaria carrera con la Albiceleste, el capitán tuvo la posibilidad de medirse con 42 selecciones diferentes por primera vez. Este martes 6 de octubre, en el Estadio Monumental, Benín se convertirá en el rival número 43 de esa particular lista.

Los números del 10 cuando enfrentó por primera vez a una selección son contundentes. De esos 42 partidos iniciales contra rivales inéditos, Argentina consiguió 34 victorias.

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Formaciones de la Selección Argentina vs. Benín

  • Selección Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
  • Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Datos de Selección Argentina vs. Benín

  • Hora: 20:00
  • TV: TyC Sports y Telefe
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Monumental

La emotiva publicación de Lionel Messi en la previa de su despedida de la Selección

A pocas horas de vivir una noche que promete quedar grabada a fuego en la historia del fútbol argentino, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para compartir sus sensaciones tras completar su última práctica con la camiseta de la Selección Argentina.

Junto a las imágenes, Messi escribió una frase breve pero profundamente sentida, acompañada por el emoji de una bandera argentina. "Momentos especiales que sé que voy a extrañar", escribió.

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El cronograma completo de la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina

La gran previa (Desde las 17:30)

Las puertas del estadio se abrirán temprano para recibir a los miles de hinchas que colmarán las tribunas. El color y la música estarán a cargo de reconocidos artistas nacionales que calentarán la previa:

  • 17:30 — Apertura con animación (Un Poco de Ruido) y banda en vivo.

  • 17:40 — Show en vivo de Sebastián Mendoza.

  • 17:50 — Presentación de Román, El Original.

  • 18:00 — Show de Amar Azul.

  • 18:10 — Presentación de Santi Cairo.

  • 18:20 — Explosión de cuarteto con Q'Lokura.

  • 18:40 — Nueva tanda de animación con Un Poco de Ruido.

  • 19:00 — Show estelar de Damas Gratis.

  • 20:00 — Entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de Fabio Santana, en la antesala de la salida de los equipos a la cancha.

El partido y el show del entretiempo

  • 20:00 — Comienzo del encuentro amistoso entre la Selección Argentina y Benín.

  • Entretiempo — El descanso del partido contará con un show exclusivo a cargo de Gaspar Benegas.

El cierre y la gran fiesta post-partido (A partir de las 22:03)

Una vez finalizados los noventa minutos llegará el momento más emotivo y deslumbrante de la noche, con homenajes, sorpresas y un despliegue tecnológico inédito sobre el césped del Monumental:

  • 22:03 — Impactante show de drones y fuegos artificiales iluminando el cielo de Núñez.

  • 22:10 — Presentación en vivo de La Sole (Soledad Pastorutti).

  • 22:15 — Show musical de Ulises Bueno.

  • 22:30 — El gran cierre con un show sorpresa para despedir al capitán de la mejor manera.

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