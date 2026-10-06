Un viaje hermoso: Lionel Messi tuvo su despedida en una noche histórica y llena de emociones

"Es un momento muy difìcil para mí"

"Siempre somos locales en todos lados y eso nosotros lo sentimos"

"El partido acá tras el Mundial 2022 fue el más hermoso, sigo viendo videos y me sigo emocionado. Hoy es el día más triste, me tengo que despedir pero voy a estar de ese lado, bancando a estos jugadores. Siempre unidos. Van a venir momentos duros, pero hay que seguir apoyando. Porque hay gente que quiere ver mal a la Selección pero no hay que darles el gusto. Cuando hay un grupo fuerte, conseguimos todo lo que conseguimos",