La tajante reflexión de Luis Enrique sobre las comparaciones entre Messi y Lamine Yamal
En la previa del cruce entre el PSG y Barcelona por la Champions, el entrenador respaldó al juvenil pero dejó en claro que compararlo con el astro rosarino es una causa perdida.
A horas de un enfrentamiento determinante en el certamen continental europeo, Luis Enrique brindó una rueda de prensa en el Parque de los Príncipes que dejó reflexiones de gran impacto. En la antesala del duelo correspondiente a la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el París Saint-Germain y el Barcelona, el director técnico asturiano fue consultado sobre las constantes analogías entre la joven figura catalana Lamine Yamal y Lionel Messi.
El estratega del conjunto parisino, quien condujo al '10' durante una etapa dorada en el club culé entre 2014 y 2017 cosechando ocho títulos oficiales, fue tajante al desestimar cualquier tipo de paralelismo entre ambos.
"Lo que está haciendo muy bien Lamine es que quiere ser él mismo. Está mejorando en todos los aspectos del juego y comparar al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, con cualquier otro futbolista... ahí no va a ganar nadie. Creo que Lamine es muy inteligente, busca su mejor versión, pero es mejor no compararse con Leo", sentenció.
La contundente reflexión de Luis Enrique sobre las comparaciones entre Lionel Messi y Lamine Yamal
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Respecto a la planificación táctica para neutralizar el desequilibrio de la joya de La Masía en el duelo europeo, Luis Enrique remarcó que el secreto de su equipo estará en la tenencia del esférico. "La mejor manera de defender a Lamine es tener el balón. Si logramos dominar la posesión, el panorama estará más tranquilo, aunque sabemos que imponer las condiciones ante este Barcelona representará un desafío enorme", analizó el DT asturiano.
El atacante de 19 años desembarca en este compromiso continental afirmado como una de las máximas figuras del fútbol europeo tras disputar la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España.
Bajo el mando de Hansi Flick, el extremo acumula ocho tantos en nueve presentaciones en la liga española y registra una anotación en la presente edición de la Champions League, consolidándose como la principal amenaza ofensiva de la escuadra blaugrana para su visita a París.
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