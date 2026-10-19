La tajante reflexión de Luis Enrique sobre las comparaciones entre Messi y Lamine Yamal

El atacante de 19 años desembarca en este compromiso continental afirmado como una de las máximas figuras del fútbol europeo tras disputar la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España.

Bajo el mando de Hansi Flick, el extremo acumula ocho tantos en nueve presentaciones en la liga española y registra una anotación en la presente edición de la Champions League, consolidándose como la principal amenaza ofensiva de la escuadra blaugrana para su visita a París.