La tajante respuesta de Miguel Ángel Russo sobre la situación con Marcos Rojo en Boca

El técnico, que transita su tercer ciclo en el club, se mostró molesto por la insistencia con el tema y pidió concentración: “No leo, no escucho, no tengo redes sociales, así que no sé qué dicen. No tengo tiempo”.

"ESTÁ TODO BIEN..." Miguelo Russo evitó hablar sobre el tema de Marcos Rojo.



Luego, completó con una frase que buscó bajar la tensión: “Está todo bien. No voy a seguir hablando del tema”. Con estas palabras, Russo buscó poner fin a las especulaciones y enfocarse en el duelo que definirá la clasificación del Xeneize a octavos de final.

El presunto conflicto entre Miguel Russo y Marcos Rojo en el Mundial de Clubes

La polémica surgió tras el partido frente a Bayern Múnich, cuando el zaguero izquierdo fue amonestado estando en el banco y fue captado por las cámaras riéndose en un momento crítico del encuentro. Al día siguiente, su ausencia en el entrenamiento -tanto en el grupo de regenerativos como con los suplentes- profundizó el malestar.

Desde entonces, el vínculo entre el defensor y el cuerpo técnico se habría deteriorado, al punto de poner en duda su continuidad.

A pesar del ruido externo, el DT dejó claro que el foco está en lo deportivo: Boca se enfrenta a Auckland City con la obligación de ganar y esperar el resultado entre Benfica y Bayern para conocer su destino en el torneo. “Primero hay que hacer lo nuestro. El rival va a querer mejorar”, expresó con cautela.

Todo indica que el ciclo de Rojo en Boca estaría llegando a su fin, aunque el DT optó por manejar la situación puertas adentro. Mientras tanto, el equipo necesita calma, como pidió el propio técnico, para afrontar un duelo clave en su sueño mundialista.