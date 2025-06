Marcos Rojo, ausente en la práctica de Boca: la escandalosa versión que involucra a Miguel Ángel Russo

El defensor de 35 años no estuvo presente en la sesión diagramada por Russo, que buscaba acelerar la recuperación de los futbolistas que jugaron contra los alemanes y poner a punto a los que no tuvieron minutos. No se trata de una cuestión muscular ni de una lesión, sino que la razón de su ausencia en la Universidad de Barry es otra, y si bien hasta el momento no fue oficializada, sí surgió una versión entre periodistas partidarios.

Según informó Damián Villagra, Rojo discutió con Miguel Russo y el entrenador tomó la decisión de que no entrene con el plantel. Esta situación se da tan solo horas después de que sus compañeros sufrieran una importante derrota en el Mundial de Clubes.

Un detalle que generó notable enojo entre los hinchas fue el hecho de que el defensor fuera amonestado desde el banco de suplentes durante el partido contra el Bayern.

No solo fue una acción considerada infantil y muy temprana en el encuentro, sino que además se lo vio riendo en ese momento. Para colmo, inmediatamente después de esa acción, llegó el primer gol del Bayern Múnich, anotado por Harry Kane, lo que provocó una explosión de críticas y comentarios negativos de los hinchas en las redes sociales.