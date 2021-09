Allanamientos a clubes: quién es Uriel Pérez

Además de la AFA, se realizaban procedimientos en Racing, Independiente, Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata, entre otros.

Son ocho allanamientos ordenados por la jueza y el fiscal Fernando Domínguez en una causa iniciada en 2019 y que ya tiene personas imputadas, entre ellas Uriel Pérez, un representante de jugadores del grupo Bragarnik.

Las maniobras investigadas son de varios jugadores y por transferencias hechas a México, y también evasión tributaria.

Quién es Uriel Pérez

Uriel Pérez es un ex futnbolista uruguayo que en sus 16 años de carrera militó en 18 clubes de Uruguay, Argentina, Chile, México, Bolivia y España. Entre los más destacados están Colón de Santa Fe, Mérida español y Cruz Azul mexicano. Tras una discreta en la que marcó 61 goles en 239 partidos, jugaba de centrodelantero, se dedicó a la representación de futbolistas.

Con su empresa "De 9", maneja a jugadores como Enzo Fernández de River, Federico Mancuello de Vélez y Enrique Triverio de Huracán. Trabaja de forma autónoma, pero es muy cercano a Christian Bragarnik, el representante más importante del fútbol argentino.

Cuenta con una oficina en Avenida del Libertador, muy cerca de Retiro. En sus redes sociales se muestra con los futbolistas y encabezando cenas o almuerzos en Puerto Madero.

Tuvo estrecha relación con el Toluca de México. Allí ubicó a muchos de sus representados. El ex arquero de la Selección Argentina y actual director técnico, Rolando Cristante, declaró en 2019: "Comenzaron a vincularme con los empresarios Uriel Pérez y Carlos Hurtado. Tiraron por redes que yo estaba metido en estafas cuando dirigía al Toluca. Conozco a ambos desde que me retiré del futbol, pero no por eso trabajo o hago cosas con ellos".