Lisandro Martínez apuntó contra la política: "Si la Selección unió, ¿por qué ustedes no pueden?"

“Hoy tenemos un político, un presidente. A los 4 años tenemos otro y siempre se echan la culpa el uno al otro. No hay comunicación”, planteó Martínez, y agregó con contundencia: “Deberían decir basta y buscar la mejor solución para los argentinos. Si la Selección pudo unir a todos, ¿por qué ustedes no pueden?”.

Lisandro Martínez habló sobre el presente de Argentina

Lejos de identificarse con algún espacio en particular, el ex defensor de Newell’s y Defensa y Justicia aseguró que no le interesa “ser de ningún partido político” y señaló que en el país “hay mucha grieta”. “Somos argentinos, cómo no vamos a tirar todos para el mismo lado. Para mí es como en el fútbol, estamos en el mismo equipo”, reflexionó.

El reclamo del campeón del mundo en la represión a los jubilados

Además, Licha ya había mostrado su postura crítica en redes sociales cuando, en marzo, repudió la represión del Gobierno contra jubilados que se manifestaban pacíficamente. “Qué impotencia y qué vergüenza que se metan así con los jubilados”, escribió en su cuenta oficial de X (ex Twitter), mensaje que rápidamente se viralizó y fue celebrado por miles de usuarios.

No es la primera vez que el central se involucra en temas sociales. En septiembre de 2024, el futbolista de la Albiceleste ya había manifestado su preocupación por la realidad del país: “Estoy al tanto de lo que pasa en mi país porque me importa mucho. Soy muy consciente de todo lo que pasa, pero no a través de las noticias”.

