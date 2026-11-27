Respecto a los motivos de la detención, el acróbata consideró que desde el ICE “se basan en que no sos ciudadano". "Mucha gente viene buscando la residencia, que es un estado legal, pero ellos igual te llevan. Eso implica estar encerrado en un lugar por x cantidad de días, dependiendo el abogado que tengas, hasta que podés estar frente a un juez y defender tu caso”, describió.

El momento del reencuentro tras quedar en libertad bajo fianza

Su pareja coincidió con esta postura luego de escuchar los relatos de otras personas que estaban detenidas con él: "Había personas con visas, con permisos, te meten en la cárcel y a veces estás semanas o meses esperando por el juez".

Romanello y Baccega, que están casados, transcurrieron sus días de encierro en diferentes instituciones. En el caso del primero, fue enviado a un centro de detención público: “El estuvo en un instituto privado que era mas organizado. Donde estuve yo era horrible. Era un cuarto con tres inodoros, tres duchas, sin cortinas, con una muda de ropa para los 18 días que estuvimos ahí, sábanas y un colchón de metal. Unas condiciones de higiene deplorables”, detalló.

Y agregó: “Es su manera de operar. Quieren que estés miserable y sufriendo para que pidas la deportación y te vayas. Buscan que sufras, es horrible”.

A la espera de conocer cuál serán sus posibilidades de permanece en Estados Unidos, ambos destacaron el apoyo emocional, legal y económico de sus amigos tanto en Orlando como en Phoenix, así como también de sus familias en Argentina, quienes los ayudaron: "Sin ellos hubiese sido imposible", cerraron.