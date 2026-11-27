Hablaron los acróbatas argentinos tras ser liberados por el ICE: "Buscan que sufras, es horrible"
Gustavo Romanello y Agustín Baccega se encuentran en libertad bajo fianza y hablaron sobre cómo fueron sus días detenidos.
Tras permanecer 18 días detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, los acróbatas argentinos Gustavo Romanello y Agustín Baccega , oriundos de Córdoba, quedaron en libertad bajo fianza y se encuentran en Phoenix a la espera de poder trasladarse a Orlando, donde vivían.
La detención se llevó a cabo cuando ambos se disponían a tomar un vuelo para asistir al funeral de un amigo. Al momento de realizar los trámites en la aduana, los agentes federales detectaron irregularidades en su estatus de permanencia legal en el país, procediendo a su arresto inmediato.
“Todavía seguimos en Phoenix. Estamos esperando para ir de vuelta a casa para continuar con nuestras vidas y trabajos”, indicó Romanello en diálogo con C5N. Ante esta situación, expresaron su intención de permanecer en Estados Unidos pese a lo sucedido: “Si bien nos queda el miedo y la incertidumbre, la idea en construir un futuro en Estados Unidos”, expresó el acróbata.
Los cordobeses residen y trabajan en Estados Unidos desde 2020. Ambos forman parte del circuito artístico de Universal Orlando: Romanello, de 34 años, se desempeña de manera directa en el complejo de entretenimiento, mientras que Baccega, de 42, presta servicios allí a través de una firma externa y también cumple funciones como especialista financiero en la autoridad aeroportuaria de esa ciudad de Florida.
Si bien no pueden brindar mayores detalles sobre su estatus legal, Baccega fue contundente: “No tienen argumentos para detenernos. Nosotros teníamos todas las cosas para poder tener trabajo normal. No estamos ilegales, teníamos todos los papeles”.
Respecto a los motivos de la detención, el acróbata consideró que desde el ICE “se basan en que no sos ciudadano". "Mucha gente viene buscando la residencia, que es un estado legal, pero ellos igual te llevan. Eso implica estar encerrado en un lugar por x cantidad de días, dependiendo el abogado que tengas, hasta que podés estar frente a un juez y defender tu caso”, describió.
Su pareja coincidió con esta postura luego de escuchar los relatos de otras personas que estaban detenidas con él: "Había personas con visas, con permisos, te meten en la cárcel y a veces estás semanas o meses esperando por el juez".
Romanello y Baccega, que están casados, transcurrieron sus días de encierro en diferentes instituciones. En el caso del primero, fue enviado a un centro de detención público: “El estuvo en un instituto privado que era mas organizado. Donde estuve yo era horrible. Era un cuarto con tres inodoros, tres duchas, sin cortinas, con una muda de ropa para los 18 días que estuvimos ahí, sábanas y un colchón de metal. Unas condiciones de higiene deplorables”, detalló.
Y agregó: “Es su manera de operar. Quieren que estés miserable y sufriendo para que pidas la deportación y te vayas. Buscan que sufras, es horrible”.
A la espera de conocer cuál serán sus posibilidades de permanece en Estados Unidos, ambos destacaron el apoyo emocional, legal y económico de sus amigos tanto en Orlando como en Phoenix, así como también de sus familias en Argentina, quienes los ayudaron: "Sin ellos hubiese sido imposible", cerraron.
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