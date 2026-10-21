Merentiel no para de hacer goles en Boca: la marca histórica de Benedetto que acecha
Con su tanto ante Vasco da Gama, el goleador llegó a los 65 goles y quedó a seis de Darío Benedetto en la tabla de máximos artilleros del club en el siglo XXI.
Miguel Merentiel volvió a ser protagonista en una noche inolvidable para Boca. El delantero uruguayo convirtió en el triunfo por 3-1 frente a Vasco da Gama, por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026, y alcanzó los 65 goles con la camiseta azul y oro. Su nuevo registro lo acerca a los principales artilleros del club en lo que va del siglo y pone en la mira a Darío Benedetto.
La Bestia atraviesa un buen momento y amenaza con seguir escalando posiciones antes de que termine 2026. Con tres tantos en sus últimas cuatro presentaciones, el atacante mantiene un ritmo goleador que le permite soñar con superar nuevas marcas.
Merentiel, a seis goles de Benedetto en Boca
En la tabla de goleadores durante el siglo XXI, Benedetto ocupa el cuarto puesto, con 71 tantos en 172 partidos. Merentiel, por su parte, suma 65 goles en 186 encuentros y quedó a seis de su excompañero, con quien compartió plantel durante 2023 y la primera mitad de 2024.
El uruguayo tendrá la posibilidad de acercarse todavía más en los partidos que le quedan al Xeneize durante el año. Si sostiene su eficacia frente al arco rival, incluso podría alcanzar o superar al Pipa antes de finalizar la temporada. Por encima de ambos aparecen tres nombres de peso en la historia reciente del club:
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Martín Palermo: 145 goles en 280 partidos.
Carlos Tevez: 94 goles en 279 encuentros.
Rodrigo Palacio: 82 tantos en 185 partidos.
Darío Benedetto: 71 goles en 172 presentaciones.
La discusión por los goles de Riquelme
Otro de los puntos que genera debate es la posición de Merentiel respecto de Juan Román Riquelme. Según los registros de Historia de Boca, el actual presidente convirtió 66 goles en 245 partidos, por lo que el delantero uruguayo necesitaría uno más para igualarlo.
Sin embargo, el periodista y estadígrafo Silvio Maverino puso en discusión dos tantos atribuidos a Riquelme. Uno fue ante Arsenal, por la Recopa Sudamericana de 2008, cuando un tiro libre pegó en el palo y luego en la espalda del arquero Cristian Campestrini antes de ingresar. El otro llegó frente a Independiente, en el histórico 5-4 del Clausura 2012, tras un desvío en Osmar Ferreyra.
Maverino considera que ambos tantos "son claramente en contra". Si se adopta ese criterio, Merentiel ya habría superado a Riquelme y ocuparía el quinto lugar de la tabla.
El próximo objetivo de la Bestia
En el recuento histórico general de goleadores de Boca, el goleador uruguayo ya dejó atrás a Ricardo Gareca y alcanzó el puesto 22. Su siguiente referencia es Hugo Curioni, quien marcó 68 tantos. Más adelante vuelve a aparecer Benedetto, con 71 goles, la misma cantidad que el brasileño Paulo Valentim, recordado por su eficacia en los Superclásicos.
Con la final de la Copa Sudamericana en el horizonte y un presente goleador destacado, el futbolista charrúa tiene varios registros por delante. Su próximo desafío será continuar convirtiendo para acercarse a los nombres que marcaron una época en Boca.
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