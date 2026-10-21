Merentiel no para de hacer goles en Boca: la marca histórica de Benedetto que acecha

Sin embargo, el periodista y estadígrafo Silvio Maverino puso en discusión dos tantos atribuidos a Riquelme. Uno fue ante Arsenal, por la Recopa Sudamericana de 2008, cuando un tiro libre pegó en el palo y luego en la espalda del arquero Cristian Campestrini antes de ingresar. El otro llegó frente a Independiente, en el histórico 5-4 del Clausura 2012, tras un desvío en Osmar Ferreyra.

Maverino considera que ambos tantos "son claramente en contra". Si se adopta ese criterio, Merentiel ya habría superado a Riquelme y ocuparía el quinto lugar de la tabla.

El próximo objetivo de la Bestia

En el recuento histórico general de goleadores de Boca, el goleador uruguayo ya dejó atrás a Ricardo Gareca y alcanzó el puesto 22. Su siguiente referencia es Hugo Curioni, quien marcó 68 tantos. Más adelante vuelve a aparecer Benedetto, con 71 goles, la misma cantidad que el brasileño Paulo Valentim, recordado por su eficacia en los Superclásicos.

Con la final de la Copa Sudamericana en el horizonte y un presente goleador destacado, el futbolista charrúa tiene varios registros por delante. Su próximo desafío será continuar convirtiendo para acercarse a los nombres que marcaron una época en Boca.