Luis Enrique no descartó dirigir a Boca o River: "Estoy abierto a todo"

“En Sudamérica hay equipos con muchísima tradición. La pasión que rodea a Boca, River, Botafogo, Santos, Palmeiras es muy especial. Podría ser. No le cierro las puertas porque nunca se sabe y estoy abierto a todo”, comentó Luis Enrique, que acostumbra dejar frases resonantes.

Sus palabras no tardaron en viralizarse. En especial en Argentina, donde la mención explícita a los dos gigantes del país generó revuelo. Aunque no hay indicios concretos de que el DT tenga ofertas o planes inmediatos de cruzar el Atlántico, el simple hecho de que no descarte la idea ya fue suficiente para instalar el tema en el debate futbolero local.

Curiosamente, horas después de esas declaraciones, el PSG de Luis Enrique cayó inesperadamente ante Botafogo en el Mundial de Clubes 2025, lo que reavivó una reflexión que él mismo había hecho en una entrevista previa con la FIFA. “Los favoritos suelen ser los europeos porque tienen lo mejor de Europa, pero también lo mejor de América, África y Asia. Juegan con ventaja”, había dicho. Esa frase, vista desde la derrota ante un sudamericano, tomó un tono de autocrítica no intencionado.

Más allá del resultado, la declaración sobre el Xeneize y el Millonario quedó flotando. No es común que un técnico de renombre internacional mencione con tanta claridad su disposición a dirigir en este lado del mundo. Por eso, más de uno se permitió ilusionarse con un eventual desembarco del DT español en el fútbol argentino.