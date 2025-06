Marcelo Gallardo reveló que intentó sumar a Cristiano Ronaldo a River para el Mundial de Clubes 2025

Sin embargo, no reveló detalles, lo que alimentó especulaciones sobre Boca o River como posibles destinos. Ahora, el "Muñeco despejó las dudas y confirmó que el ofrecimiento vino desde Núñez.

Embed #AHORA - EL MUÑECO GALLARDO CONFIRMÓ EN #ESPN QUE LE PROPUSO A CRISTIANO RONALDO JUGAR EL MUNDIAL DE CLUBES CON RIVER.



“Tuve la suerte de dirigirlo en un partido de estrellas. Es un gran profesional, una muy buena persona y quedó un vínculo. A través de un amigo en común surgió la idea”, relató el DT en una entrevista con ESPN, haciendo referencia al encuentro que compartieron en Arabia Saudita en 2023. Allí, fue invitado como técnico en un partido que contó con figuras internacionales, incluido CR7.

La charla se dio en un tono relajado y amistoso, según el propio Gallardo: “Como estaba la duda sobre dónde jugaría, le dijo: ‘Un jugador como vos, que marcó una época, ¿no te gustaría jugar un Mundial de Clubes con River?’”, contó. Y la respuesta del portugués sorprendió: “Cristiano no solamente se sintió agradecido, sino que lo pensó y contestó: ‘Tengo que preparar la temporada que viene’”.

El Muñeco dejó en claro que la gestión no pasó de ahí y que nunca hubo una negociación formal: “Fue una cosa muy informal. Él mismo lo hizo público, por eso me animo a contarlo. Si no, esto no se hubiera sabido nunca”.

La declaración se da en medio del impacto global que tiene la Copa del Mundo y la expectativa por las figuras que podrían sumarse, aunque sea por unos partidos. Y si bien la llegada de una leyenda como Cristiano a River parecía utópica, el simple hecho de que Gallardo lo propusiera y que el delantero se tomara un momento para pensarlo generó revuelo.