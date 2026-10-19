Manchester City, al borde del abismo: la inédita sanción que sacudiría a la Premier League

Pese a que el club apeló la resolución argumentando inconsistencias de derecho y de hecho en el veredicto, las autoridades de la liga presionan para que la quita de puntos se haga efectiva de forma inmediata mientras transcurre el proceso de apelación.

Descartada la opción más drástica de una expulsión hacia la League Two por las complicaciones administrativas que generaría en la estructura del certamen, la entidad conducida por Pep Guardiola afronta una incertidumbre absoluta sobre su futuro deportivo. Mientras el plantel compite en los frentes continentales y locales, la resolución definitiva de los tribunales británicos se encamina a marcar un hito histórico en la Premier League.