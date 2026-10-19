Manchester City, al borde del abismo: la inédita sanción que sacudiría a la Premier League
Informes desde Inglaterra aseguran que la Premier League impulsa un duro castigo de quita de puntos masiva y multas récord tras el fallo por las irregularidades financieras.
El panorama institucional y deportivo del Manchester City atraviesa horas decisivas que podrían alterar de forma drástica el mapa del fútbol europeo. De acuerdo con información revelada por el medio británico Daily Mail citando fuentes vinculadas al proceso judicial, la comisión independiente que evalúa la causa por las 115 infracciones financieras tiene previsto aplicar un castigo ejemplar que garantizaría la pérdida de categoría del conjunto de la ciudad inglesa.
La sanción en evaluación contempla una masiva quita de puntos en el presente torneo que decretaría de manera matemática el descenso directo de los Ciudadanos a la EFL Championship, acompañada por una penalización económica sin precedentes.
A su vez, el borrador del fallo contemplaría una segunda deducción de unidades para la temporada siguiente, obligando al cuadro mancuniano a permanecer al menos dos años en la segunda división del fútbol británico antes de intentar su retorno a la máxima categoría.
El Manchester City al borde del abismo: la inédita sanción que lo llevaría dos años al descenso
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El trasfondo legal se precipitó a fines de septiembre, cuando el tribunal independiente halló al club culpable de 114 de los 115 cargos imputados por la Premier League tras violar las normas del Juego Limpio Financiero durante un período de nueve temporadas, sumado a la falta de cooperación en la investigación oficial.
Pese a que el club apeló la resolución argumentando inconsistencias de derecho y de hecho en el veredicto, las autoridades de la liga presionan para que la quita de puntos se haga efectiva de forma inmediata mientras transcurre el proceso de apelación.
Descartada la opción más drástica de una expulsión hacia la League Two por las complicaciones administrativas que generaría en la estructura del certamen, la entidad conducida por Pep Guardiola afronta una incertidumbre absoluta sobre su futuro deportivo. Mientras el plantel compite en los frentes continentales y locales, la resolución definitiva de los tribunales británicos se encamina a marcar un hito histórico en la Premier League.
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