Manchester City fue declarado culpable de 114 infracciones y espera una sanción que podría incluir el descenso
El club inglés recibió un durísimo veredicto en el millonario expediente que durante años estuvo bajo investigación. La pena todavía no fue definida.
Manchester City quedó en el centro de una de las mayores controversias de la historia reciente del fútbol inglés. El club fue declarado culpable de 114 de las 115 infracciones financieras que la Premier League había puesto bajo la lupa, según informaron este viernes medios británicos y posteriormente confirmó Reuters. El caso, que se extendió durante años, todavía no llegó a su capítulo final: resta determinar qué sanción recibirá la institución y el conjunto inglés tiene previsto apelar el fallo.
Manchester City fue declarado culpable de 114 infracciones y espera una sanción
La investigación de la Premier League comenzó a tomar forma a partir de una serie de acusaciones relacionadas con el cumplimiento de las normas financieras de la competencia. Las imputaciones abarcaron distintos períodos y cuestiones vinculadas con la información económica proporcionada por el club, sus ingresos, las remuneraciones y el cumplimiento de las regulaciones financieras, además de su cooperación con la investigación.
El expediente había quedado formalmente planteado en febrero de 2023, después de una investigación que demandó varios años. Desde Manchester City siempre rechazaron haber cometido las irregularidades denunciadas y ahora el club tendrá la posibilidad de recurrir las conclusiones de la comisión independiente que intervino en el caso.
La dimensión del fallo queda reflejada en una cifra que rápidamente recorrió el fútbol europeo: 114 cargos considerados probados sobre un total de 115. El único cargo restante no terminó con una declaración de culpabilidad. Sin embargo, todavía no existe una resolución definitiva sobre la pena que deberá afrontar Manchester City.
Entre las posibilidades que contempla el marco disciplinario de la Premier League se encuentran distintas sanciones económicas y deportivas. La magnitud de la eventual pena dependerá de la resolución correspondiente y del desarrollo de la instancia de apelación, por lo que cualquier castigo concreto que pueda recibir el club todavía forma parte de un escenario abierto.
El veredicto también vuelve a poner bajo discusión el impacto que una eventual sanción podría tener sobre algunos de los principales logros deportivos obtenidos por Manchester City durante el período alcanzado por las acusaciones. Por ahora, no se anunció la quita de ningún título ni existe una decisión definitiva en ese sentido.
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