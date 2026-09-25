Manchester City fue declarado culpable de 114 infracciones y espera una sanción que podría incluir el descenso

Manchester City quedó en el centro de una de las mayores controversias de la historia reciente del fútbol inglés. El club fue declarado culpable de 114 de las 115 infracciones financieras que la Premier League había puesto bajo la lupa, según informaron este viernes medios británicos y posteriormente confirmó Reuters. El caso, que se extendió durante años, todavía no llegó a su capítulo final: resta determinar qué sanción recibirá la institución y el conjunto inglés tiene previsto apelar el fallo.