Maravilla Martínez habló de la cláusula récord de Racing y reveló en qué club quiere retirarse

Además, reveló que su sueño sigue siendo regresar a Defensores Unidos, el club que lo recibió cuando salió de prisión, pero fue contundente: “Obviamente que terminar mi carrera acá es lo que tengo pensado. Voy a tener 36. Si Dios lo permite, ir unos partidos a Defensores Unidos, pero mi idea es cerrar mi carrera en Racing”.

Adrián Martínez habló de la cláusula récord y ratificó que se retirará en Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1945503765726916632&partner=&hide_thread=false "LE DIJE A MILITO PONÉ LO QUE A VOS TE PAREZCA PORQUE YO ME VOY A QUEDAR ACÁ"Maravilla Martínez se refirió la cláusula que Racing le puso en su renovación de contrato#PelotaParada pic.twitter.com/tQCNci6Yqh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 16, 2025

La cláusula récord y el supuesto interés de River

Respecto a la impresionante cláusula de rescisión, Martínez la minimizó y explicó que fue más una muestra de compromiso con el club que otra cosa: “Fue algo simbólico, porque se hablaba mucho de qué precio me iban a poner por si quería alguien venirme a buscar. Yo le dije a Milito que, si hacíamos por estos años, que ponga lo que quiera porque me quiero quedar en el club por más de que me vengan a buscar”.

En ese sentido, también fue consultado sobre el supuesto interés de Marcelo Gallardo para llevarlo a River en el último mercado de pases: “Se hablaron muchas cosas, ya pasó. Estamos contentos con esto, con la actualidad, tener una estabilidad. Lo que pasó quedó en el pasado”.

maravilla martinez 1.jpg

El cariño de la gente de Racing y el sueño de la Copa Libertadores

Al ser consultado sobre su lugar dentro del club, Maravilla fue cauto: “Falta un montón para saber si soy ídolo de Racing o no. Hay que sostenerlo. Tengo que seguir laburando. Estoy agradecido con la gente que opina eso, pero llevo muy poquito. Ojalá que en estos tres años que me quedan pueda sostener todo lo que venimos haciendo”.

“La gente me brinda demasiado cariño, en redes sociales y en la cancha cuando gritan mi nombre. Hoy trato de mentalizarme en seguir trabajando para tratar de seguir convirtiendo, que es lo importante. Contento porque me puedo quedar en el club que quería”, agregó.

Por último, se refirió al gran objetivo internacional de Racing: “La Copa Libertadores es una competencia muy difícil. Todos los clubes de Sudamérica se preparan para ganarla. Es el sueño de todos, de Gustavo, del presidente, de la gente. Ojalá que podamos lograrlo. De nuestra parte, los que nos toca entrar, vamos a dar lo máximo para darle alegrías al club”.