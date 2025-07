Fernanda Iglesias filtró chats de la madre de Yanina Latorre: qué dicen

Según el chat que publicó Iglesias la madre de Yanina trata a su hijo de entre otras cosas, trata de "niño con problemas".

fernanda iglesias

Fernanda Iglesias explicó su decisión de ventilar la infidelidad a Yanina Latorre

Este miércoles la periodista habló el Puro Show sobre porqué decidió publicar los chats de Diego Latorre. “En realidad yo no quiero bajar el tema, perono es que tenga una guerra. Yo fui y vine con Yanina muchas veces intentando por todos los medios llevarme bien con ella”, aclaró de entrada Fernanda.

Iglesias aportó que “de hecho, en el cumpleaños de Ángel, que fue el 4 de julio, nos abrazamos. Le dije que miraba siempre su programa. Hablamos rebien. Fue súper cariñosa.. Y yo le perdoné todas las cosas que me hizo, que me hizo varias”.

“Ella quizás no las registra, pero me hizo varias. Me hostigó durante muchos meses cuando yo estaba en LAM diciendo que mi formación no valía, que era una estúpida, que estaba mal lo que decía, me tiraba abajo todo lo que yo decía”, recordó la panelista.

Fernanda le apuntó a Yanina porque “yo me la banqué, me la banqué porque no quería, la verdad, pelearme con ella, porque no tenía esa energía, no tenía ganas. Y siempre, la conozco hace muchos años, y siempre intenté esa cosa de ‘bueno, está bien, ella es ella y es así, pero en el fondo tiene buenas acciones conmigo’. Me regaló cosas, me ofreció el cumpleaños en su casa, eso es cierto”.

“Lo que no es cierto es que yo le cancelé un día antes, yo le avisé con tiempo y ella estuvo de acuerdo. Eso es un invento, pero se la dejé pasar. Después también un montón de veces dijo cosas sobre mí que no eran ciertas. Ella insiste mucho con el tema de Lanata, que lo volvió a decir ayer. A ella le encanta decir que Lanata estaba enojado conmigo y eso es mentira, es mentira total. Y como que dice cosas e inventa agranda situaciones que no fueron verdaderas”, desmintió Iglesias.

Iglesias justificó que “cuando pasa esto no hablo por privado porque me cansé. ¿Vieron cuando alguien llega a su límite? Llegó a mi límite de una manera en que me harté. Yo había recibido este mensaje de esta mujer que no sé por qué me quiso contar que estuvo con Diego Latorre. De hecho yo, cuando lo recibo, dudé. Carolina es testigo de que yo se lo quería contar a Yanina porque dije que si a mí me pasara, me gustaría que me lo cuenten. Se lo quería contar en privado y quería como decirle ‘mirá, cayó en mis manos pero puede caer en otras’, qué sé yo”.

“Ocurrió el 3 de julio, un día antes del cumpleaños de Ángel. No sabíamos qué hacer y finalmente decidí que no, que quedara ahí, pero cuando pasa esto me supera la emoción y el enojo. La verdad es que me superó el enojo y como ya no sabía qué hacer para que ella deje de decir mentiras sobre mí… Y hoy tengo pruebas para demostrarlo porque me ocupé de buscarlas, porque me cansé, me cansé de que diga mentiras sobre mí, que invente, que me haga quedar como una desencajada, como una loca, como una mala compañera. Porque además quiero que cuentes bien, porque una cosa son las redes y otra cosa es la tele. Y por ahí hay un montón de personas que no están en las redes”, cerró la panelista.