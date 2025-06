Marcelo Gallardo, dolido por la salida de Franco Mastantuono: "Cada vez se van más rápido"

Embed SOBRE MASTANTUONO: "EL HINCHA NO LO DISFRUTA Y ESO PEGA EN EL SENO DEL SENTIMIENTO"



En exclusiva con #ESPNF12, Marcelo Gallardo expresó cómo el hincha de River se toma la salida del joven al Real Madrid.



Para el entrenador del Millonario, el proceso de consolidación de los juveniles queda trunco ante la presión de las ofertas millonarias. La transferencia de Mastantuono, cerrada por una cifra récord, dejó al club sin su última gran aparición.

“Es un chico que todavía estaba en plena etapa de formación. Tenía que seguir adquiriendo conceptos. Pero también tiene un talento natural por encima de la media”, sostuvo el DT. En sus palabras se mezclaron orgullo por el desarrollo del jugador y tristeza por no poder disfrutarlo más tiempo en la cancha.

Gallardo fue claro sobre su rol en las decisiones finales: “El hincha no lo disfruta. Y aunque sabíamos que esto podía pasar, pega en el seno emocional del club. Los tiempos del mercado son los que mandan, y mi opinión no es la que vale”.

También dejó en claro que reemplazar a una promesa como Mastantuono no será tarea sencilla. “Hay jugadores que no tienen reemplazo inmediato. Su perfil, su frescura, su talento… no se encuentran todos los días”, explicó.

A pesar de la salida, quiso enfocarse también en el presente del equipo y el desafío que representa el Mundial de Clubes: “Estamos contentos de estar en esta competencia y entusiasmados con cómo se va desarrollando. Era fundamental arrancar con un triunfo para sacarnos los nervios”, cerró.