Marcha atrás a la sanción: Sarmiento jugará con público frente a Barracas Central
Aprevide revocó el castigo al club de Junín tras los incidentes ante River, por lo que el Estadio Eva Perón podrá contar con la presencia de sus hinchas.
A pocas horas del inicio del compromiso deportivo, Sarmiento de Junín obtuvo una resolución favorable que modificó de manera sustancial el panorama de su partido frente a Barracas Central. Tras ser sancionado originalmente con la inhabilitación de sus tribunas por dos jornadas tras los disturbios registrados frente a River, el "Verde" logró dar vuelta el fallo y confirmó que jugará con público en las gradas del Estadio Eva Perón.
A través de un comunicado oficial difundido este lunes por la tarde, la institución del interior bonaerense informó el éxito de las gestiones dirigenciales ante los organismos de seguridad. "Convocamos a todos nuestros socios y socias a acompañar al equipo esta tarde. Hoy más que nunca necesitamos de nuestra gente en las tribunas, alentando todos juntos a nuestro querido Sarmiento en nuestra casa", celebró el escrito institucional de cara al choque por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
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La sanción inicial impuesta por la APreViDe (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) había sido notificada el último sábado a raíz de los serios incidentes ocurridos en los accesos destinados a la parcialidad visitante en el cruce ante el conjunto de Núñez. Las fallas en las lectoras de códigos QR, las demoras operativas y una presunta sobreventa de entradas derivaron en el colapso de los ingresos, derivando en la intervención de las fuerzas policiales mediante gases lacrimógenos y choques con los simpatizantes.
Pese al malestar inicial reflejado desde el Ministerio de Seguridad bonaerense con la dirigencia juninense respecto al operativo desplegado, el club argumentó en su apelación que los hechos se produjeron fuera del perímetro del estadio. Con las pruebas presentadas y el compromiso de identificar a los involucrados, Sarmiento logró levantar el impedimento y reencontrarse con sus fanáticos en un duelo crucial por la permanencia en la máxima categoría.
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