Marcha atrás a la sanción: Sarmiento jugará con público frente a Barracas Central

La sanción inicial impuesta por la APreViDe (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) había sido notificada el último sábado a raíz de los serios incidentes ocurridos en los accesos destinados a la parcialidad visitante en el cruce ante el conjunto de Núñez. Las fallas en las lectoras de códigos QR, las demoras operativas y una presunta sobreventa de entradas derivaron en el colapso de los ingresos, derivando en la intervención de las fuerzas policiales mediante gases lacrimógenos y choques con los simpatizantes.