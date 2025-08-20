Marcos Rojo fue expulsado y no tendrá actividad hasta septiembre: el plan que tiene Racing
El experimentado defensor vio la tarjeta roja desde el banco de suplantes y al no poder disputar el Torneo Clausura, su panorama en la Academia se complica.
Marcos Rojo, sin lugar a dudas, fue uno de los grandes protagonistas de la noche dónde la Academia se impuso 3-1 ante Peñarol de Uruguay y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El defensor, que llegó en este mercado de pases desde Boca, marcó un tanto que fue anulado, demostró un gran nivel en la cancha pero terminó viendo la tarjeta roja desde el banco de suplentes y su estadía en la Academia se complicó aún más.
Teniendo en cuenta que el zaguero no puede disputar el Torneo Clausura 2025 (a raíz de su inscripción fuera del plazo límite), estará parado hasta fines de septiembre y su regreso podría ser en la vuelta de cuartos ante Vélez o esa misma instancia, pero en la Copa Argentina, a la espera de un rival que saldrá del cruce entre River y Unión de Santa Fe que se disputará el 28 de agosto. De esta forma, estará parado más de un mes, algo que no le conviene teniendo en cuenta su contrato de productividad.
Con este panorama, Rojo, que llegó en este mercado de pases para darle un salto de calidad al plantel de Gustavo Costas, seguirá entrenándose en el Tita Mattiussi como hasta el momento y formará parte de los trabajos que realicen el resto de los jugadores del equipo a la espera de su regreso a las canchas en septiembre, que con la roja se extenderá una semana más.
Cuándo se juegan los cuartos de final, las semifinales y la gran final de la Copa Libertadores
Los cuartos de final se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre, las semifinales están previstas para jugarse entre el 21 y el 29 de octubre mientras que la gran final se hará el sábado 29 de noviembre en Lima, en Perú.
