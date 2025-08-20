Marcos Rojo fue expulsado y no tendrá actividad hasta septiembre: el plan que tiene Racing

Teniendo en cuenta que el zaguero no puede disputar el Torneo Clausura 2025 (a raíz de su inscripción fuera del plazo límite), estará parado hasta fines de septiembre y su regreso podría ser en la vuelta de cuartos ante Vélez o esa misma instancia, pero en la Copa Argentina, a la espera de un rival que saldrá del cruce entre River y Unión de Santa Fe que se disputará el 28 de agosto. De esta forma, estará parado más de un mes, algo que no le conviene teniendo en cuenta su contrato de productividad.